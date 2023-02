Kasumović: Koalicija je stabilna u ZDK-u, Ivo Tadić ima problema unutar HDZ-a

Koalicija u Zeničko-dobojskom kantonu je čvrsta i neće biti nikakvih promjena po tom pitanju - izjavio je Feni gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i predsjednik Bosanskohercegovačke inicijative-Kasumović Fuad.

Na izjave predsjednika Kantonalnog odbora Hrvatske demokratske zajednice BiH ZDK-a Ive Tadića, koji je izrazio nezadovoljstvo pozicijom HDZ-a u vladajućoj koaliciji sedam stranaka i pritiscima na njihove kadrove te koji je najavio i mogućnost izlaska iz koalicije u tom kantonu, Kasumović ističe kako to nije stav HDZ-a.

Dvoje HDZ-ovaca u koordinacionom tijelu

-To je problem unutar HDZ-a, a ne unutar koalicije, koji ova većina ne želi rješavati. Oni u Skupštini ZDK-a imaju troje zastupnika, od kojih dvoje - Anita Paurić iz Zenice i Ivica Penić iz Žepča, sudjeluju u radu koordinacionog tijela te se sa ostalim članovima dogovaraju o pozicijama koje će pripasti kojoj stranci. Znači, pozicije se dijele prema izbornim rezultatima koliko je ko dobio podršku na izborima, toliko će i dobiti pozicija - kaže Kasumović.

Ističe kako mu je razumljivo da je Ivi Tadiću “bilo bolje s ranijim koalicionim partnerima” te da nema ništa protiv da on i napusti koaliciju, jer, podsjeća Kasumović, vladajuća koalicija ima podršku 23 zastupnika, dok natpolovičnu većinu čini 18 od 35 zastupnika Skupštine ZDK.

-Mi znamo da je Tadić i ranije, ovim dvoje zastupnika govorio da idu sa Strankom demokratske akcije, da ne idu ovamo. To su nam oni kazali - ustvrdio je Kasumović.

Stava je da se radi o sukobu u kojem je Iva Tadić s načelnikom Žepča Matom Zovkom te federalnim ministrom i predsjednikom Općinske organizacije HDZ-a Žepče Josipom Martićem.

Optimizam i iz SDP-a

Optimizam u pogledu opstanka koalicije u tom kantonu dijeli i predsjednik Kantonalnog odbora Socijaldemokratske partije BiH Mirsad Mahmutagić, načelnik Općine Maglaj.

-Ne bih ulazio u bilo kakve špekulacije po pitanju opstanka vladajuće koalicije, to je stvar gospodina Ive Tadića. Pregovarački timovi rade, u njima sudjeluju i predstavnici HDZ-a. Dogovoreno je kako je dogovoreno - svi su zadovoljni ili nezadovoljni, ali to je to. Niko nije oštećen - smatra Mahmutagić.

Povjerenik Kantonalnog odbora Demokratske fronte Goran Bulajić, koji je i zastupnik u Skupštini ZDK te zastupnik iz reda Srba iz tog kantona u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, ističe kako prvi put čuje za takve probleme.

-Naš se stav zna po pitanju ulaska HDZ-a u koaliciju u našem kantonu. Zna se da smo bili protiv, jer nije postojao konsenzus, za koji smo se unutar koalicije bili dogovorili da je obavezan, ali smo prihvatili da budu dio koalicije. Mi smo svoju pregovaračku poziciju zaštitili te dobili ministarstva finansija (Dženana Čišija) i boračkih pitanja (Adnan Sirovica). Stvarno ne znam šta je po srijedi - kaže Bulajić, koji je također optimističan da će koalicija opstati.