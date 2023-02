Šta se dešava na stranici SDA HNK: Pod biografijom Mušića navedene reference izvjesnog Jajea

Na zvaničnoj stranici Kantonalnog odbora SDA HNK desio se, čini se, ogroman propust. Naime, sporan je dio sa biografijom Edina Mušića, predsjednika SDA HNK.

Ono što prvo "para oči" je to da je biografija napisana na engleskom jeziku, a ona uopšte nema veze sa predsjednikom kantonalnog odbora stranke. Prvo se navodi šta podrazumijeva funkcija načelnika, a nakon toga piše biografija izvjesnog Erika Jajea (Eric Jaye).

Među dijelom gdje se navodi obrazovanje navode se Columbia University, Universtiy of Chicago School, University of Bussiness i School of Losangle, iako je Edin Mušić svoje obrazovanje sticao u BiH, tačnije na Mašinskom fakultetu u Mostaru.