Marfi: Bude li se blokiralo formiranje vlasti, imamo kapacitet poduzeti odgovarajuće aktivnosti

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Majkl DŽ. Marfi (Michael J. Murphy) izjavio je da je njegova vlada ohrabrena činjenicom da je vlast na državnom nivou u BiH uspostavljena brzo.



Ohrabrujuće stvari

- To je pozitivan razvoj događaja. Nadamo se kako to pokazuje da stranke i političari shvaćaju koliko je važno imati funkcionalnu vlast u BiH.

Oni se trebaju fokusirati na rješavanje problema s kojima se suočavaju građani BiH i raditi da zemlja napreduje na svom euroatlantskom putu. Također je ohrabrujuće što smo vidjeli kako stranke koje su uključene u formiranje vlasti razgovaraju o programima, o onome što treba uraditi.

To se ranije nije događalo i to je pozitivno. Za to su potrebni kompromis i konsenzus. Vidjeli smo kako postoje pokušaji ljudi na vlasti da se radi na tome, a to nije jednostavno. To neće uvijek proći uspješno, ali je ozračje mnogo bolje nego prije četiri godine.

Najvažnije je da dužnosnici na vlasti zavrnu rukave i rade na onome što su obećali građanima. Oni od njih očekuju provedbu reformi kako bi BiH napredovala u euroatlantskim integracijama, kazao je Marfi u intervjuu za bh. izdanje Večernjeg lista.

Bez predviđanja budućnosti

Odbacio je tvrdnje da zapadne ambasade, međunarodna zajednica i SAD igraju aktivnu ulogu u formiranju vlasti. Te odluke, kako ističe, donose političke stranke i njihovi lideri. Dodaje kako je za budućnost BiH bitna i uspostava funkcionalne, djelotvorne vlasti u Federaciji.

- Ako mogu tako reći, Federacija treba predvoditi taj voz prema destinaciji euroatlantskih integracija. Međutim, zato što nismo imali izabranu Vladu toliko dugo, nismo imali odgovorno upravljanje. To se nije dogodilo. Znači, neki od izazova, poput inflacije, nisu rješavani i sad se konačno trebaju rješavati.

Nadam se kako će stranke koje imaju većinu u Zastupničkom domu i u Domu naroda formirati Vladu Federacije BiH koja će to promijeniti. Neću predviđati budućnost.

Naučio sam da ni jedan diplomat to ne treba raditi, ali ću vam reći kako pozorno pratimo situaciju te, ako dođe do blokada i sprječavanja formiranja vlasti, mi imamo kapacitet poduzeti odgovarajuće aktivnosti - poručio je Marfi, dodajući da su svi, od OHR-a, preko EUSR-a do brojnih ambasada vrlo jasno kazali da ne možete imati još jedno četverogodišnje razdoblje s Vladom koja nije promijenjena od 2018. godine.



Ipak, u intervjuu Večernjem listu odbio je špekulirati o tome što će visoki predstavnik učiniti ili neće.