Gorivo više nigdje nije iznad 3 KM, evo gdje su dizel i benzin najjeftiniji

Pad cijena goriva u Federaciji BiH nastavljen je i danas.

Prema podacima sa aplikacije Federalnog ministarstva trgovine nigdje u Federaciji cijena goriva ne prelazi 3 KM, najjeftiniji benzin je u Tuzli. Cijena litre dizela varira od 2,56 do 2,91 KM, a benzina od 2,41 KM do 2,76 KM.

Pad cijena zabilježen je i u Sarajevu. Dizel je sve bliži 2,50 KM po litri. Cijena dizela na pumpama varira od 2,61 KM do 2,81, a benzina od 2,56 do 2,71 KM po litri.

U Jablanici na sve četiri pumpe bilježi se pad cijene dizela. Litar košta od 2,76 do 2,96 KM. Benzin je na dvije pumpe jeftiniji, a na dvije je poskupio. Cijena varira od 2,61 KM do 2,71 KM po litri.

Ni u Mostaru cijena više nije iznad 3 KM po litri. Dizel košta od 2,81 do 2,86 KM, a benzin od 2,56 do 2,71 KM po litri.

U Krajini u Cazinu dizel se kreće od 2,76 do 2,96 KM, a benzin od 2,51 do 2,66 KM. U Bihaću od 2,76 do 2,86, a benzin od 2,51 do 2,76 KM po litri dok je u Bužimu najskuplji dizel 2,81 KM po litri, a benzin 2,71 KM po litri.