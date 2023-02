Zločinac babo ne da pečat: Velika Kladuša bez Općinskog vijeća

Nova većina Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša je 30. januara izabrala novu predsjedavajuću Biseniju Mušedinović (SDA). Novu većinu čini 15 vijećnika SDA, NES-a, Naše stranke, SDP-a, DNZ-a - Krajiška stranka i Klub nezavisnih vijećnika.

Nova predsjedavajuća Mušedinović ne može stupiti na dužnost niti još uvijek raspolaže pečatom, zbog opstrukcija načelnika Fikreta Abdića, osuđenog ratnog zločinca.

Zločinac babo je nezakonito uzeo pečat.

Ilegalne opstrukcije

Ovu informaciju je za portal "Avaza" potvrdio Amir Purić, predsjednik Općinskog odbora Naše stranke Velika Kladuša.

- Da, između ostalog ne želi da preda pečat i ne želi da upiše rješenje odnosno odluke koje je donijela nova većina na jednoj od prethodnih sjednica, tj. imenovanje predsjedavajuće Općinskog vijeća. Ne želi da objavi te akte u Službenom glasniku, zabranjuje državnim službenicima to da objave. On na taj način opstruira to imenovanje - rekao nam je Purić.



Kaže da je po njemu ova opstrukcija ilegalna.

- Po svemu onom koliko ja poznajem propise i koliko drugi pravni sturčnjaci to poznaju, apsolutno se može reći da je to što Abdić radi ilegalno. Ovo je ilegalna opstrukcija. Mišljenje je dalo i kantonalno i federalno Ministarstvo pravde da jedina osoba koja treba da koristi odnosno upravlja pečatom Općinskog vijeća jeste rukovodioc općinskog vijeća a to je izabrana predsjedavajuća. Ne može načelnik koji je drugi organ vlasti, određivati Vijeću šta je po njemu ispravno, neispravno, legalno, ilegalno. O tome treba dakle sudske stance da donesu odluku a dok se to ne završi naravno da se trebaju implementirati odluke koje je vijeće donijelo - rekao je Purić i dodao: