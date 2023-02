Nakon prazne dvogodišnje priče: Hoće li se Mostar napokon riješiti ruševnih objekata?

Zaključkom donesenim prije tačno godinu nadležnim odjelima Gradske uprave je bilo naloženo da sačine kompletan snimak stanja svakog objekta, utvrde vlasništvo, ratnu štetu, predlože rješenje i finansijska izdvajanja. Rok za to bio je juni prošle godine, a čak su i nadležni na sjednici Vijeća priznali da su aktivnosti u vezi ruševnih objekata stale.

Tom odlukom je regulisan način i rok za uklanjanje takvih objekata i to onih, kako je navedeno, čije stanje usljed većih oštećenja i dotrajalosti narušava izgled i estetiku grada te onih koje predstavljaju neposrednu opasnost za stabilnost samog objekta, okolnih građevina, ali i za život i zdravlje ljudi i materijalna dobra.

Nakon dvije godine priče o problemu ruševnih objekata, kojima se do danas ne zna precizan broj, usvajanju zaključaka o sačinjavanju registra takvih građevina, koji je ostao mrtvo slovo na papiru, Gradsko vijeće Mostara je na svojoj posljednjoj, maratonskoj, sjednici od četvrtka usvojilo odluku o uklanjanju ruševnih i devastiranih objekata.

Uknjižiti imovinu

Vlasnicima objekata je poslao i svojevrsno upozorenje o tome da će prema onima koji imaju uvjete za obnovu svojih građevina, a to ne žele učiniti iz bilo kojeg razloga, biti odlučniji.

Naime, prema usvojenoj odluci vlasnici objekata dužni su poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti koju predstavljaju ruševne građevine. Također, dužni su uraditi projekt uklanjanja građevine. U roku od 30 dana od dana objave raspisivanja javnog poziva za uklanjanje građevina dužni su podnijeti zahtjev. Rok koji imaju za uklanjanje je 60 dana od dana dobivanja odobrenja za uklanjanje građevine.

U slučaju da to ne učine u datom roku, Grad Mostar će, kako je rekao i Kordić, izvršiti uklanjanje građevine uz zabilježbu tereta na nekretnini.

- Sigurno ćemo se uknjižiti na tu imovinu, odnosno, bit će upisan teret. Nedopustivo je da su vlasnici skoro 30 godina nakon rata indolentni, a postoji mogućnost da mnogi obnove te objekte. U to sam se osobno uvjerio, zivkarajući te vlasnike da se to može riješiti, i, evo, imamo nedaleko od Vijećnice tri objekta koja se obnavljaju, a ima dio njih koji imaju mogućnost obnoviti objekte, a to ne žele iz nekih čudnih razloga. Grad više ne može čekati-poručio je Kordić.