Konaković: Izetbegović će prije ugasiti stranku nego je nekome prepustiti

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković (NiP) gostovao je u emisiji Face to face sa Senadom Hadžifejzovićem, gdje se osvrnuo i na predsjednika SDA Bakira Izetbegovića.

- Dva puta sam otišao u Banju Luku i Beograd i dogovorio autoput za Goražde, a Izetbegović to nije mogao 30 godina. Na svakom mjestu gdje je došao slagao je i iznevjerio. SDA je najjača stranka u BiH, ali način na koji je vodi lider zajedno sa suprugom nije dobar – rekao je Konaković.

Upitao ga je Hadžifejzović da li ga vrijeđa kada ga Izetbegović naziva električarom.

- Da Bogdo jesam. Ja sam svoje obrazovanje prekinuo jer sam otišao u rov, a on nije. Teško da on to može shvatiti, jer mi nemamo isti odnos prema BiH. Neka vide ljudi nediplomatsku stranu ministra vanjskih poslova. Kako je mogao električara dati za premijera kantona?! Izetbegovića zovem danima, kad god sa njim u Face to Face – kazao je.

Dodao je će Izetbegović prije ugasiti stranku nego je nekome prepustiti.