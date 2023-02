Nikola Morača: Kad bih otkrio izvor ja se više ne bih bavio novinarstvom

Više od 100 novinara pružilo je podršku kolegi Nikoli Moraču na skupu koji je organizovan danas u Banjoj Luci.

On je, podsjetimo, zbog zaštite izvora, postao osumnjičeni. Saslušanje novinara, te oduzimanje mobilnog telefona osudila su sva novinarska udruženja u zemlji.

Jedina vodilja

- Eto kao mi smo otkrili identitet žrtve. Identitet žrtve u ovom mom tekstu koji je potpisan nije otkriven. Otkriveni su detalji. Pitali su me šta me ponukalo da pišem tekst. Ponukalo me to što smo imali informaciju da je osumnjičeni za teško krivično djelo pušten na slobodu. To je jedina vodilja u tom svemu - pojasnio je Morača.

Ipak, problemi u naoko korektnom razgovoru pojavili su se nakon odgovora na pitanje ko je novinaru izvor saznanja objavljenih u tekstu.

Saslušani urednici

- Ja kažem ne, ne želim da otkrivam izvore, onog trenutka kad bih otkrio izvor ja se više ne bih bavio novinarstvom. Totalno se mijenja priča ulaze-izlaze, nose papir neki. Trkulja me zove glavni i odgovorni urednik ja se pokušavam javiti, ne, ostavite telefon, oduzima vam se telefon, izdaje se naredba za izuzimanje telefona. Uglavnom, osumnjičen sam za krivično djelo 337, ja mislim, to je odavanje službene tajne - dodao je.

Zbog toga su saslušani i Moračini urednici, što potvrđuje i saopštenje Policijske uprave u kojem navode da sumnjiče i trenutno nepoznato službeno lice da je učinilo dostupnim podatke iz istrage koji mogu da je ugroze.