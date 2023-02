U BiH oblačno vrijeme s padavinama, gdje se očekuje snijeg

Jutarnja temperatura zraka od -2 do 2, na istoku, jugoistoku i jugozaopadu Bosne od 4 do 10, a u Hercegovini do 14 °C. Dnevna temperatura od -2 do 3, na jugu zemlje od 10 do 16 °C.

U ostatku Bosne snijeg, a u Hercegovini kiša, pljuskovi i grmljavina. U većem dijelu zemlje obilnije padavine. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjeren do pojačan južni i jugoisotočni, koji će prema kraju dana skrenuti na sjeverni.

Za sutra se najavljuje oblačno vrijeme. U Bosni povremeno sa slabim snijegom, a u Hercegovini sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima.

Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini, uglavnom, jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 8, a dnevna 0 do 4, na jugu do 10 °C.

U utorak se očekuje oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i tokom prijepodneva u Bosni u nizinama prolazna kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg.

U Hercegovini povremeno sa slabom kišom. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 8, a dnevna od 0 do 6, na jugu zemlje do 13 °C.

Za srijedu se prognozira pretežno oblačno vrijeme. U Bosni u nizinama povremeno kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg.

U Hercegovini se očekuje kiša. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje od 10 do 16 °C.