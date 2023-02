Tuzlanski učenici osvojili 17 medalja na Međunarodnoj olimpijadi naučnih projekata BOSEPO

Učenici Richmond Park Međunarodne osnovne i srednje škole Tuzla ostvarili su izuzetne rezultate na 14. Međunarodnoj olimpijadi naučnih projekata BOSEPO, koja je održana 24. i 25. februara u Sarajevu, osvojivši dvije zlatne, osam srebrnih i sedam bronzanih medalja.

Nekoliko kategorija

Svoje projekte učenici su predstavili u nekoliko kategorija: Energija, Inžinjering i IT, Zaštita okoliša i Kratki film, koje su pripremali uz mentorstvo profesora i nastavnika.

Osim bh. osnovaca i srednjoškolaca iz Sarajeva, Bihaća, Velike Kladuše, Zenice i Tuzle, svojim projektima za medalje su konkurisali učenici iz Indonezije, Meksika, Sjeverne Makedonije i drugih zemalja.

Nagrađeni učenici Richmond Park Schools Tuzla na 14. BOSEPO-u su: Damir Konjić i Bakir Imširović, zlatna medalja – inženjering & IT, juniori; Sayra Pars i Isra Hasanović, zlatna medalja – kratki film; Sayra Pars i Isra Hasanović, srebrna medalja – zaštita okoliša, juniori; Lamija Salkić i Neira Selimović, srebrna medalja – zaštita okoliša; Lamija Salkić i Neira Selimović, srebrna medalja – kratki film; Enna Berberović i Adna Rizvanović, srebrna medalja – inženjering & IT; Amina Kikanović i Džana Džajić, srebrna medalja – inženjering & IT; Ema Avdagić, srebrna medalja – zaštita okoliša; te Harun Kremić i Darija Pirić, srebrna medalja – kratki film.

Među nagrađenima su i Ajla Ramić, srebrna medalja – kratki film; Mona Žunić, bronzana medalja – zaštita okoliša; Husein Tomić i Vedad Osmanović, bronzana medalja – energija; Emre Pars i Tarik Ramić, bronzana medalja – inženjering & IT, juniori; Nedžla Selimović i Esma Huskanović, bronzana medalja – kratki film; Emma Deppisch i Nadia Malkočević, bronzana medalja – zaštita okoliša, juniori; Ariana Šarić, bronzana medalja – zaštita okoliša, juniori; kao i Sami Bektašagić, bronzana medalja – kratki film.

Druga takmičenja

Osvajanjem medalja na BOSEPO-u učenici su ostvarili pravo učešča na drugim međunarodnim takmičenjima koja će se održati tokom 2023. širom svijeta, kao šo su: Genius olimpiada i I-Sweep takmičenja u SAD-u, Infomatrix u Rumuniji, Inespo u Holandiji, Science expo u Belgiji i druge.

Bh. olimpijada naučnih projekata BOSEPO takmičenje je u kojem mogu učestvovati svi učenici od 10 do 19 godina, koji pohađaju osnovne i srednje škole u Bosne i Hercegovini, ali i iz drugih država svijeta. Cilj ovog takmičenja je promocija značaja i vrijednosti nauke i tehnologije, kroz koju učenici stiču znanja u izradi naučnih radova, te istovremeno potiče talentovane mlade ljude da se bave naukom, saopćeno je iz Richmond Park Međunarodne osnovne i srednje škole.