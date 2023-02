Sejdić: Nismo se borili da nam džamija, crkva i sinagoga vode politiku države

Dervo Sejdić, jedan od najpoznatijih boraca za prava manjina i predsjednik Saveza Roma, stao je u odbranu svog stranačkog kolege Igora Stojanovića (SDP).

Sejdić je reagirao na napade koje Stojanović trpi nakon što je izjavio da je "SDA važnija džamija od države".

Poslije rata sam za neke ponovo bio Cigan

- U ratu za slobodu i nezavisnost, ravnopravnost i dostojanstvo jedne i jedine mi domovine Države Bosne i Hercegovine bio sam Rom i Borac Armije Republike Bosne i Hercegovine i pripadnik Specijalne jedinice MUP-a Republike Bosne i Hercegovine kao i veliki broj mojih sunarodnjaka Roma. Sjetimo se sarajevske "Garave brigade" i komandanta Rame Osmanovića.

Poslije rata i ja i moji sunarodnjaci smo za neke u Bosni i Hercegovini ponovo Cigani. Ovo sam prvi put izjavio davne 1997. godine kada sam postao penzioner Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine.

Prvi Rom policajac u penziji. Na žalost ova moja tadašnja izjava je mnogo dominantnija danas nego te 1997. godine. I sada sa ponosom ističem da sam Rom ali istovremeno i tužan što sam na to primoran, jer su me nacionalisti natjerali na to - naveo je Sejdić.

Nisu se borili za etnonacionalističku državu

On je dodao da se kao pripadnik Armije RBiH ni on ni Stojanović, ali ni najveći broj boraca nisu borili za etnonacionalističku državu.

- Ili etnički podijeljene državice. Nismo se borili za Državu u kojoj će SDA, HDZ i SNSD, određivat ko je pravi Bošnjak, Hrvat ili Srbin, ko je patriota ili Bosanac i Hercegovac. Nismo se borili ni za to da nam državnu politiku kroje džamije, crkve i sinagoge u kojoj će vjerske institucije voditi politiku Države.

Borili smo se da svi građani imaju ista prava da ih slobodno uživaju pa i pravo na vjeroispovijest bez ometanja u njihovim slobodnim odlascima u džamije, crkve i sinagoge na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, u isto vrijeme ne prisiljavajući druge da to rade i etiketiraju nas da smo islamofobi, hrvatomrsci ili srbomrsci - istakao je Sejdić.



Poruka Izetbegoviću, Čoviću i Dodiku

Imao je i poruku za predsjednike SDA, HDZ-a i SNSD-a Bakira Izetbegovića, Dragana Čovića i Milorada Dodika.

- Bakiru, Draganu i Miloradu u isto vrijeme i vjerskim institucijama želim poručiti da prestanu izigravati predstavnike Naroda jer to nisu, ako im to njihovo članstvo dozvoljava to je njihova stvar ali u ovoj Bosni i Hercegovini također živi oko 400.000 Bošnjaka, Hrvata, Srba i Ostalih koji kao i ja ne podržavaju njihovu politiku niti politiku vjerskih institucija sve doke se one mješaju u državnu politiku direktno ili preko svojih satelita.

Postalo je moderno kad nekoj od ovih političkih stranaka ili njihovim liderima ne ide sve po želji javljauju se vjerske institucije kao zaštitnici zaboravljajući osnovne postulate da vjernik nelaže i nevara, nevrijeđa i nepodcjenjuje druge i drugačije - poručio je Sejdić.