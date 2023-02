Martinović: Očekujem da će Predstavnički dom sutra izabrati rukovodstvo Federacije BiH

Tomislav Martinović, predsjedavajući Doma naroda Federalnog parlamenta i zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona izjavio je danas u Mostaru kako očekuje da će sutra Predstavnički dom Parlamenta FBiH izabrati rukovodstvo Federacije BiH.



- Naša očekivanja idu u pravcu da će sutra Predstavnički dom završiti svoj dio posla, odnosno da će odraditi dio posla kojeg nisu mogli odraditi troje izabranih predsjednika, odnosno potpredsjednika što su trebali učiniti između sebe. Jer, skoro plebiscitarna potpora koju su dobili u Predstavničkom domu, a i u Domu naroda ih je obavezivala da ovo pitanje riješe. Došli smo sada u priliku da u njihovo ime to pitanje mora rješavati Predstavnički dom i očekujem da će to Predstavnički dom sutra završiti - rekao je on.

Podsjetio je na to da je rok u kojem izabrano rukovodstvo treba imenovati Vladu FBiH 30 dana.

- Tako piše u Ustavu FBiH, odnosno amandmanima. To je vrijeme u kojem će se ova cijela situacija rasplesti je pred nama. Nije to neki dug period, a onda iza toga slijedi ovaj dio vezan za imenovanje vlasti, odnosno vlada u kantonima - naveo je Martinović.

Osvrnuvši se na situaciju u HNK, Martinović je kazao da su "iskristalizirane dvije grupacije koju mogu napraviti vlast".