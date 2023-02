Općinski vijećnik NiP-a Riad Idrizović za “Avaz”: Istim firmama se dodjeljuju tenderi

Raspadu trojke u općini Novo Sarajevo, kada je zvanično Općinska organizacija (OO) Naroda i pravde u petak otkazala poslušnost načelniku Hasanu Tanoviću, prethodile su brojne optužbe na njegov rad.

Naime, vijećnici NiP-a su u nekoliko navrata optužili Tanovića za lošu saradnju te su istakli da sumnjaju u regularnost javnih nabavki.

Stotine hiljada

Najviše pažnje NiP-u je privukla javna nabavka za ukrasnu rasvjetu i klizalište na Vilsonovom šetalištu, gdje je za nabavku izdvojeno nekoliko stotina hiljada maraka.

Općinski vijećnik NiP-a Riad Idrizović je za “Avaz” naveo da je primijetio da na javnim nabavkama prolaze isključivo uvijek dvije iste firme.

- Na kolegiju sam tražio da se od početka mandata načelnika, ali i ove vlasti, od januara 2021. pa do 31. decembra 2021., dostave informacije o svim javnim nabavkama koje su vršene između Općine Novo Sarajevo i dvije sporne firme - kazao je Idrizović.

Ono što je izazvalo sumnju, kako ističe Idrizović, jeste to da je uslijedio odgovor da se to ne može dostaviti, iako svi vijećnici Općine imaju pravo pristupa svim informacijama koje se tiču javnih nabavki.

Nijaz Džaka je podnio prijavu Uredu za borbu protiv korupcije, koji će, ako ustanovi nepravilnosti, slučaj proslijediti Tužilaštvu, dodao je Idrizović.

Reakcija načelnika

S druge strane, Tanović navodi da su svi procesi koje Općinska organizacija obavlja transparentni i pod konstantnim nadzorom.

- Pojedini vijećnici OO NiP-a od samog početka mandata čine sve kako bi onemogućili efikasan i nesmetan rad Općinske organizacije, kako kroz opstrukcije u radu Vijeća tako i kroz realizaciju aktivnosti određenih tijela i komisija u Novom Sarajevu - naveo je Tanović.

Neće tražiti opoziv

Kada je riječ o načelniku, neće se tražiti opoziv s funkcije, jer bi to bila veća procedura. Također, to bi dovelo do toga da bi kandidat koji dođe na mjesto načelnika imao samo jednu godinu da obnaša tu funkciju te bi se time uskratila mogućnost bilo kakvog napretka.