FHMZ: Danas oblačno sa snijegom i kišom

U Bosni i Hercegovini danas će biti oblačno vrijeme. Prije podne na jugu zemlje je moguća slaba kiša, ponegdje u Bosni može pasti i malo snijega. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne, poslije podne, prolazno razvedravanje. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini, veći dio dana, jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 7, a najviša dnevna od -1 do 5, na jugu zemlje od 10 do 16 stepeni.

U Sarajevu oblačno vrijeme, mjestimično je moguće i provijavanje slabog snijega. Jutarnja temperatura oko -2, a najviša dnevna temperatura oko 3 stepena.

Narednih dana kiša i snijeg

U srijedu pretežno oblačno vrijeme. Prije podne lokalno slaba kiša u Hercegovini, a ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne kiša ili susnježica. Poslije podne i tokom noći u nizinama Bosne kiša, u višim područjima i na planinama snijeg, a u Hercegovini kiša. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, na jugu od 6 do 10, najviša dnevna od 1 do 6, na jugu zemlje od 7 do 12 stepeni.

U četvrtak pretežno oblačno vrijeme. Prije podne kiša se očekuje na sjeveru, sjeverozaopadu i sjeveroistoku Bosne. Poslije podne i dio noći padavine u većem dijelu zemlje. U nizinama će padati kiša, a u višim područjima i na planinama susnježica ili snijeg. Vjetar slab, veći dio dana, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na jugu do 8, najviša dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje od 11 do 15 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike će biti promjenljive. Nakon tmurnog i hladnog prijepodneva u većem dijelu zemlje, tokom dana će se djelimično popraviti, potom sa približavanjem noći, opšta slika će ponovo biti lošija. Poželjno je umanjiti aktivnosti. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.