Ekološka katastrofa prijeti Mostaru: Aktivisti pozivaju na hapšenja, a Kordić ih poziva za isti sto

- Podzemne vode su izbacile mulj i iscjedak van deponije, situacija je katastrofalna. Ovo je ekološka katastrofa u najavi. Pozivamo policiju, tužilaštvo, SIPA-u da uhapse odgovorne za ovaj ekocid, a to su: Mario Kordić, Salem Marić, Edita Đapo, oba direktora deponije, inspektore koji nisu obustavili ovu katastrofu- objavljeno je na Facebook stranici Udruženja i proslijeđeno medijima.

- Sve navedeno, nažalost, još se nije ostvarilo zbog opstrukcija i blokada Građanske inicijative „Jer nas se tiče“. Mogli smo već punu godinu dana vršiti sanaciju i modernizaciju, ali nismo i to je poražavajuće-rekao je Kordić.

U izjavi za „Avaz“ nakon jutrošnje novonastale situacije na „Uborku“, Kordić je rekao da je do sada nebrojeno puta komentirao i objašnjavao šta se dešava na deponiji za koju je, naglasio je , napravljeno rješenje.

- To rješenje je napravila struka i kao gradonačelnik tvrdim da nemamo baš tako velik problem kako se to javnosti prezentira. Naravno da se loše upravljalo deponijom, sve ono što Inicijtiva kaže dijelom jeste tačno. Međutim, ono što mene kao gradonačelnika razočarava je da ne možemo naći zajednički jezik sa Inicijativom a o istoj stvari pričamo- rekao je Kordić.

Poduzete aktivnosti

Ovoj Gradskoj upravi je intencija, dodao je, da se lokalitet deponije sanira te da za to postoji proces, a radi se o petogodišnjem Planu prilagođavanja.

- Sve aktivnosti koje smo poduzeli su išle u tom smjeru da će se lokalitet zatvoriti i sanirati. Međutim, nerazumljivo je da dođemo do zadnjeg dokumenta koji nam treba da bismo otpočeli taj proces, a da ta ista Iniciajtiva koja se zalaže za saniranje i zatvaranje deponije ulaže žalbu. Samim ulaganjem žalbe zaustavlja taj proces i sad nam se, evo, ponovo drugi put to dešava. Nadam se da će se ljudi iz Inicijative urazumiti i sjesti s nama za isti stol i raditi na istom problemu, a to je zatvaranje lokaliteta deponije.

Razlika između nas i njih, pod navodnicima, jeste što , upravo, pokušavamo da krenemo u proces sanacije da bi izbjegli ekološku katastrofu, a oni kojekakvim pravnim procedurama pokušavaju taj proces zaustaviti. I, ovim putem apeliram na njih da krenemo u sanaciju-poručio je Kordić.