Objavljujemo sva sabrana nedjela sada već bivšeg direktora OSA-e Mehmedagića!

To znači da je na čelu Obavještajno-sigurnosne agencije proveo skoro osam godina, od toga četiri godine u tehničkom mandatu.

Kasnije su to režimski mediji pokušali demantirati da je riječ o mobitelu, ali slika koju smo objavili, najbolji je pokazatelj, da li se radilo o mobitelu ili pištolju.

No, to je ubrzo raskrinkano.

Riječ je o malverzacijana u vezi sa imenovanjem članova Komisije za drugostepeno rješavanje postupka bezbjedonosnih provjera za policijske i državne službenika. No, Sud je odbacio optužnicu Tužilaštva BiH.

Njima se na teret stavljalo da su tokom mjeseca avgusta 2020. godine, zloupotrijebili svoj službeni položaj ili ovlasti, kao i resurse i kapacitete Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, u svrhe privatnih interesa, kako bi došli do informacija i fotografija, o pošiljatelju anonimne krivične prijave protiv direktora OSA-e.

Ove audiosnimke objavio je portal "Avaza" 17. i 18. septembra prošle godine.

- Ja imam službu koja analizira, ja dam njima oni sve provjere. Mi znamo kada je on zvao onog Aščerića (Miralem Aščić, novinar "Avaza"). Mi znamo kada je ovaj njega Aščerić zvao, sve mi znamo – kaže Osmica na drugom snimku, u trajanju od 40 minuta.

Osmica je osim toga priznao da su “pod mjerama” osim novinara "Avaza" i novinari, "Klixa", FTV, FACE TV-a, Al Jazere...

Govoreći na snimku o Avdi Avdiću, Osmica je rekao:

- Ja kada sam imenovan za direktora, on me sreo na cesti i rekao "šta je vi paraobavještajci". Ja ga nabio nogom i ganjao ga dole. On je onda išao u Ambasadu SAD, FUP, SIPA-u, podnio krivičnu prijavu.

No, Osmica je akter do sada najveće afere, koja se odnosi na Sky aplikaciju i njegovu vezu sa Elvisom Keljmendijem i Denisom Stojnićem ali i ostalim osobama gdje se tvrdi da im je pomogao.

Čak su tokom hapšenja Bojana Cvijetića, tadašnjeg savjetnika Dragana Mektića, pronađeni povjerljivi podaci OSA-e. Nedugo zatim uhapšen je šef OSA-e u Banjoj Luci Robert Radonjić.

Keljmendi vikao da mu zovu Osmicu

Ugledni istraživački novinar Slobodan Vasković navodio je ranije u svojim tekstovima da će Cvijetić biti uhapšen i pritvoren. On je mjesecima prije hapšenja otkrivao njegove rabote. Osim toga, Vasković je najavio i hapšenje grupe Elvisa Keljmendija, ali i objavio poruke između njega i članova narkogrupe u kojima se spominje ime Osmana Mehmedagića Osmice, direktora OSA-e.

Vasković u svojim tekstovima mjesecima tvrdi da je Elvisu Keljmendiju šef Mehmedagić i da ga je Osmica godinama štitio od procesuiranja. Zanimljivo je da to direktor OSA-e nije negirao.

Ali, Mehmedagić mora dokazati i porijeklo novca kako je kupio kuću u Sarajevu od vlasnika “Vatre” Šaćira Ćedića i čijim je parama kupio vozilo od Asima Sarajlića za suprugu Amelu Šehović.

Elvis Keljmendi, kada su ga specijalci MUP-a pretresali zbog sumnje da je prijetio novinarima „Avaza“, glasno je pred svjedocima vikao: ”Pustite me, ja sam Osmicin čovjek, zovite Mehmedagića, morate me pustiti”, što se na kraju i dogodilo.