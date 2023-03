Mostarski muftija u Rabranima kod Neuma: Neprihvatljivo politizirati pitanje Tucakovića džamije

Baš kao i prošle godine mostarski muftija, Salem ef. Dedović je i za ovaj Dan nezavisnosti BiH posjetio bošnjačke povratnike u selu Rabrani na području općine Neum.



Ovo malo mjesto duboko u zaleđu Neuma i Stoca, od morske obale udaljeno 30 kilometara, u fokus javnosti je dospjelo nedavno nakon što su općinske vlasti obustavile adaptaciju Tucakovića džamije i to svega dan nakon podizanja munare.

Kontinuitet naše države

Ovakva mjesta, tačke i rubne zajednice, kako je rekao ef. Dedović, na ovaj važan datum kojim je obnovljena višestoljetna nezavisnost i kontinuitet naše države zaslužuju posebno poštovanje, priznanje, brigu i osjećaj prema ljudima koji su ostavljeni i zaboravljeni.

- Oni su ovdje na ovom mjestu, kao što je i to na drugim tačkama našeg razuđenog i rasutog Muftijstva ljudi koji nose odvažno i srčano barjak naše državnosti, naše domovine i istrajavanja da na ovim prostorima žive, prosto, država i njeni simboli, njeni građani koji se tako da kažem u ovakvom teritorijalno-administrativnom uređenju države nose sa sa brojnim poteškoćama, problemima, ograničenjima i procesima kojima se uskraćuju ljudska prava - rekao je mostarski muftija.

Pravo na slobodu vjere

Upravo se mještanima Rabrana, kazao je on, uskraćuje jedno od tih prava, a to je temeljno pravo na slobodu vjere.

- Na ovom mjestu, gdje stoljećima žive Bošnjaci i gdje stoljećima egzistira Tucakovića džamija, koja je kao takva upisana u gruntovnim knjigama i koja je temelj naše vjere, kulture, postojanja identiteta na ovom prostoru traju procesi kojima se to pokušava zaustaviti. Ti procesi su neprihvatljivi i necivilizacijski, protivni su svim vrijednostima na koje se poziva uljudan i pravodoljubiv svijet. Dakle, ovo nema nikakav osnov, nikakav rezon, ovo je pokušaj zaustavljanja nečega što je sasvim prirodno legalno i legitimno - naglasio je ef. Dedović.

Općinska administracija

Ocijenio je da je neprihvatljivo to što vrši općinska administracija u posljednje vrijeme, koja zadržava i blokira proces adaptacije i to, kako je naveo, nakon što su, praktično, kraju privedeni radovi na objektu.

- Kada zadržavate proces, vi ustvari šaljete jasnu poruku da to ne želite riješiti. I, ovdje nadležna vlast nema pravo ovo raditi ljudima. Jer, u ovom trenutku ona nije riješila problem, pitanje, zahtjev i ne može sada doći da naše ljude ispituje i da traži izjašnjenja. Nije do ovih ljudi ovdje, do onih je koji su ovo trenali raditi i riješiti po proceduri i zakonu. Bili smo dovoljno strpljivi i poštovali nadležne procedure, dakle, sve ono što je trebalo je ispoštovano, ali nije s druge strane. Zato, ovdje dižem svoj glas. Ovo treba prestati i ovo pitanje svesti, jednostavno, pod pravne legalne okvire, a ne politizirati ovo pitanje. To je neprihvatljivo! Naša ljudska, patriotska državotvorna obaveza je bila stati uz ove ljude, dati im podršku onoliko koliko možemo,a očekujemo da će se drugi nadležni, čiji je ovo posao, pozvanje i poslanje odlučno uključiti u ovo pitanje i da ono konačno bude finalizirano-potcrtao je ef. Dedović.