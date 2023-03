Memić: Pozivam Alisu Mutap da se obrati medijima

U Apelacionom odjelu Suda Bosne i Hercegovine danas je održana sjednica na kojoj se razmatrala žalba Tužilaštva BiH na oslobađajuću presudu u slučaju "Dženan Memić".

Nakon sjednice, prisutnima se obratio Muriz Memić.

- Moja očekivanja su da Apelaciono vijeće ukine presudu jer Tužilaštvo je sve iznijelo danas šta stoji u prvostepenoj presudi. Tužilaštvo je govorilo istinu, ja govorim istinu od početka. Hasan Dupovac, lažov ostaje lažov. On se na kraju zakleo da se njegovo djeci nešto desi ako je on lagao. Ja to nikada ne bih poželio njegovoj djeci. Ali Hasan Dupovac je meni rekao 12. maja 2016. godine, hvata se za džep pred svojom sekretaricom, pred Rešadom Hadžićem, kaže "Ja sam nosio svoje pare, ja sam htio da platim Renault Clia. Ja hoću da je saobraćajna nesreća da ti više naplatiš" - rekao je Memić.