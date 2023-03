Vlada RS-a usvojila izmjene kojim se uvreda i kleveta uvode u Krivični zakon

Vlada bosanskohercegovačkog entiteta RS usvojila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona RS kojim se uvode nova krivična djela protiv časti i ugleda, odnosno krivično djelo uvrede i klevete.

Miloš Bukejlović, ministar pravde RS rekao je da se Nacrtom uvodi nova glava krivična djela protiv časti i ugleda, uvode se krivična djela uvrede, klevete, iznošenja ličnih i porodičnih prilika, te krivično djelo javno izlaganje poruzi zbog pripadnosti određenoj rasi, vjeri i nacionalnosti.

- Uvreda je prvo krivično djelo, a eksplicitno se kaže: Ko uvrijedi drugoga kaznit će se novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 KM. Ako je to učinjeno putem štampe, radija, televizije ili drugih sredstava javnog informisanja, ili na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je uvreda postala dostupna većem broju ljudi, kaznit će se sa kaznom od 10.000 do 50.000 KM - precizirao je Bukejlović.

Novčana kazna

Dodao je da kada je u pitanju kleveta - ko drugome prenosi ili iznosi nešto što je neistinito, što može škoditi njegovoj časti ili ugledu znajući da je to neistina, kaznit će se novčanom kaznom od 8.000 do 30.000 KM.

Prema njegovim riječima nisu predviđene zatvorske kazne za sva ova krivična djela protiv ugleda i časti, već da se uvode visoke novčane kazne.

- Gonjenje za ova djela se preduzimaju po prijedlogu oštećenog - rekao je Bukejlović.

Brojne kritike

Zakon koji je na snazi, iz 2001. godine, predviđa parnični postupak i naknadu štete. Donošenje zakonskih izmjena ranije je najavio Milorad Dodik, predsjednik RS-a i lider Stranke nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). Ova najava naišla je na brojne kritike, naročito medijske zajednice, jer se smatra da bi taj postupak ugrozio rad medija i podigao nivo autocenzure.

Bukejlović tvrdi da ove izmjene ne mogu ugroziti slobodu govora.

"Ako novinari kvalitetno rade svoj posao, ne mogu se dovesti u situaciju da se podvedu pod neko od ovih krivičnih dijela", rekao je Bukejlović.