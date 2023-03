Zvizdić: Očekivali smo da će se DF odvojiti od SDA i priključiti Osmorci

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić (NiP) izjavio je za BHRT da je Osmorka nova politička paradigma i nova politička praksa koja želi unaprijediti stanje u Bosni i Hercegovini i raditi ubrzano na realizaciji članstva u EU i NATO savezu.

Govoreći o neformiranju vlasti u entitetu Federacija BiH, sagovornik BHRT-a, napominje da su insistiranja SDA u potpunoj suprotnosti sa načelima parlamentarne demokratije.

- Ne formira vlast stranka koja je dobila najveći broj glasova nego vlast formira ona koalicija koja uspije dobiti većinu u nadležnom parlamentu, u ovom slučaju u Parlamentu FBiH. Mi nismo monarhija, nego parlamentarna demokratija i onaj ko ima većinu taj ima potpuno demokratsko pravo da formira izvršnu i zakonodavnu vlast - poručio je Zvizdić.

Trakavica će završiti brzo

Kaže da očekuje da će "trakavica o formiranju vlasti završiti vrlo brzo".

- To je u nekom roku od 30-tak dana. Svi su očekivali da bude do kraja februara formirana vlast, ali su nastupile određene blokade. Očekujem sazrijevanje od vrha SDA koja mora vratiti svoj politički dignitet i reći da u ovom trenutku nema koalicioni kapacitet, za formiranje Vlade FBiH i prepustiti onoj grupaciji stranaka koje to imaju - dodao je Zvizdić.

Ponovio je da SDA nije imala snage ni kapaciteta da formira opet vlast na državnom nivou.

Spomenuo je i Komšićevu Demokratsku frontu (DF) u kontekstu da je "satelit Stranke demokratske akcije".

- Trojka je više puta pružila ruku saradnje DF-u na svim nivoima. Očekivalo se da će DF uspjeti da se odvoji od SDA i priključi Osmorki, vidimo po istupima ljudi iz vrha DF-a da se to nije desilo. SDA u svakom svom nastupu uzima DF kao dio njihove koalicije, iako ne postoji neki koalicioni sporazum, iako se niko iz DF-a nije zvanično opredijelio da su oni u koaliciji sa SDA - rekao je Zvizdić, napomenuvši da je narativ DF-a vrlo sličan narativu SDA.

Mržnja prema BiH

Kaže da bi volio "da mu neko u Bosni i Hercegovini kaže šta je Četvorka prepustila i dala HDZ-u i SNSD-u, a da to oni nisu imali u prethodnom mandatu?"

- Recite nam, koju to agenciju, direkciju, proces, zakon, smo dali njima? Treba naravno građane podsjetiti, a što SDA i DF kriju, ko je bio u koaliciji sa SNSD-om i HDZ-om u prošlom mandatu - upitao je Zvizdić.

Prema njegovim riječima, nikada neće biti isporučen Izborni zakon koji odgovara samo jednom narodu ili HDZ-u.

- Nećemo nikada otići ispod linije kada govorimo o državnoj imovini, a nećemo napustiti naš put u evropske i NATO integracije, niti ćemo raditi nešto na štetu Bošnjaka kao političkog naroda - precizirao je Zvizdić.

Na pitanje novinara, šta misli o Dodikovim prijetnjama da će oni preispitati odnos sa Osmorkom ili da će uzeti nekoga drugoga za partnera, Zvizdić kaže da su to isprazne prijetnje.

- Ako misle da to mogu uraditi, moja poruka je bujrum. Što se tiče Milorada Dodika ja nikada nisam vjerovao i mislio da on može doživjeti tu pozitivnu metamorfozu u kojoj će raditi za interese BiH. On jeste čovjek metamorfoze ali ovaj put to je otišlo u jednu metastazu, kada govorimo o njegovoj neracionalnoj mržnji prema Bosni i Hercegovini i kreiranju fikcije da je RS država, što naravno nije - izjavio je Zvizdić dodavši da je RS samo administrativna jedinica unutar države Bosne i Hercegovine.