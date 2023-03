Značajna sredstva iz budžeta RS za kćerku i sina Milorada Dodika

Preduzeća u vlasništvu porodice Milorada Dodika dobila su velika sredstva iz budžeta RS na ime podsticaja, piše Capital.

Naime, preduzeća "Fruit eco" iz Gradiške, te "Agro voće“ i „Global Liberty“ iz Laktaša koja su u vlasništvu najuže porodice predsjednika RS Milorada Dodika bili su lani korisnici podsticaja Agencije za agrarna plaćanja RS.

Najviše novca je dobila firma „Fruit eco“ koja je u vlasništvu Igora Dodika i Mirka Dobrića i to 182.594 marke. Iz Kompenzacionog fonda je ovo preduzeće dobilo 68.778 KM i to po osnovu premije za proizvedeno i prodato voće, dok su iz agrarnog budžeta primili 113.816 maraka i to za višegodišnje zasade 10.500 KM, za prodato i proizvedeno voće 100.000 maraka, te oko 3.000 KM za regresirano gorivo.

Preduzeće „Agro voće“ koje je u vlasništvu Gorice Dodik, kćerke Milorada Dodika je ostvarilo pravo na podsticaje u iznosu od 102.021 KM i to 22.075 maraka iz Kompenzacionog fonda i oko 80.000 iz agrarnog budžeta.

Podsticaje je koristila i firma "Global liberty" iz Laktaša u vlasništvu Gorice i Igora Dodika, sina i kćerke predsjednika RS, dok je prema podacima APIF-a direktor ovog preduzeća Pavle Ćorović Goričin suprug. "Global liberty" je dobio podsticaje u iznosu od 26.889 maraka i to 25.195 KM iz agrarnog budžeta i 1.694 marke iz Kompezacionog fonda.