FHMZ: Danas oblačno, evo kakvo vrijeme nas očekuje za vikend

U našoj zemlji danas će biti pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sa slabom kišom, a u planinskim područjim Bosne moguće je provijavanje slabog snijega. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 6, na jugu zemlje od 4 do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 8, na jugu zemlje od 9 do 13 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, mjestimično može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura oko 2, a najviša dnevna temperatura zraka oko 6 stepeni.

Vrijeme za vikend

U subotu u Bosni prije podne oblačno vrijeme, smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U Hercegovini umjereno oblačno. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje od 9 do 13 stepeni.

U nedjelju u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini umjereno oblačno. U večernjim satima novo naoblačenje. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 5, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 10, na jugu zemlje od 10 do 14 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike i dalje su relativno nepovoljne. Opšta slika će biti lošija u Hercegovini, usljed izraženije nestabilnosti. U Bosni, povećana naoblaka bi kod osjetljivih osoba mogla uzrokovati reakcije poput promjene raspoloženja, glavobolje, dekoncentracije. Poželjno je posvetiti pažnju odijevanju tokom jutra kada će biti svježije, danju uz umjereni porast temperatura, malo ugodnije.