Jurišić pisala Bukejloviću: Novi krivični zakon u RS u službi likvidacije slobode medija

Duška Jurišić, zamjenica ministra za izbjeglice i raseljena lica, uputila je pismo ministru pravde RS Milošu Bukejloviću. Pozvala ga je da zatraži povlačenje Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je Vlada RS utvrdila na sjednici održanoj u četvrtak.

- Krivični progon novinara potpuno je neprihvatljiv u zemlji s visokim stepenom ugroženosti ljudskih prava, korupcije i organizovanog kriminala, te će izazvati nesagledive posljedice limitiranjem medijskih sloboda, uvođenjem verbalnog delikta, odnosno gušenjem slobode riječi - kaže Jurišić.

Krivično djelo "uvrede"

Krivično djelo uvrede, u skladu s predloženim Nacrtom, normirano je na način: Ko uvrijedi drugoga, kaznit će se novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 KM. Ako je to učinjeno putem štampe, radija, televizije ili drugih sredstava javnog informisanja ili na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je uvreda postala dostupna većem broju ljudi, kaznit će se sa kaznom od 10.000 do 50.000 KM.

- Tužiocima se tako daje diskreciono pravo da pokrenu istražni postupak ako postoji osnovana sumnja da je počinjeno krivično djelo "uvrede" po bilo kojem osnovu, npr., ako neko u javnom prostoru ženi kaže da "ne izgleda lijepo" ili opsuje novinara ili cijeli narod oslovljava neustavnim nazivom, koji bilo ko od pripadnika tog naroda smatra uvredljivim. Ne trebam Vas podsjećati da u ovim konkretnim slučajevima, pojedinac ili kolektiv koji se osjeća uvrijeđenim, može također podnijeti krivičnu prijavu zbog osnova sumnje da je počinjeno inkriminisano djelo uvrede.

Materijalna i nematerijalna šteta

Sudeći bar prema onom što ste saopštili javnosti, nije prezentirano kakvu posljedicu može da izazove krivično djelo uvrede, da li je riječ o uznemirenosti, psihosomatskim poremećajima, da li i ko dokazuje povredu ugleda, da li je potrebno dokazati materijalnu i druge oblike nematerijalne štete. Ako nema protivpravne koristi ili ako nije nanesena šteta, u tom slučaju nema ni djela. Kazne za uvredu do 50.000 KM te za klevetu do 30.000 KM mogu za cilj imati samo jedno, a to je finansijska likvidacija medija - navodi Jurišić.

Također, Jurišić traži od Bukejlovićevog ministarstva da organizuje javnu raspravu u koju će biti uključene medijske organizacije, udruženja, regulatorne institucije, institucije za zaštitu ljudskih prava, te medijski profesionalci.