Zbrinuta porodica iz Sarajeva kojoj je danas izgorio stambeni objekat

- U sarajevskom naselju Stup danas je u poslijepodnevnim satima došlo do požara na stambenom objektu. Izgorio stambeni objekat porodice Sabahudina Ajvazija. Tim povodom kontaktirao sam načelnika općine gospodina Muzur Nermina, a u vezi privremenog smještaja porodice. Kako me načelnik Muzur informisao, u ovom momentu porodici je upravo obezbijeđen privremeni smještaj i pomoć u hrani, do iznalaženja trajnog rješenja - napisao je Sejdić na Facebooku.

I načelnik Muzur se oglasio na Facebooku.