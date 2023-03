Šmit: Međunarodna zajednica ne želi gledati uzaludne svađe

Visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit (Christian Schmidt) je u nedavnom intervjuu za "Dane" govorio o aktuelnim temama u BiH uključujući formiranje Vlade FBiH. Ovaj intervju objavljen je i na zvaničnoj stranici OHR-a.

Rekao je da se 18 godina čeka odgovor na pitanje o državnoj imovini BiH. To je za njega 18 godina izgubljenih prilika za korištenje državne imovine za dobrobit građana BiH.



- Pravna situacija je jasna - odluke Ustavnog suda BiH, najviše pravosudne institucije u zemlji, jasno govore da država ima isključivu nadležnost da to pitanje regulira na državnom nivou odgovarajućim zakonima koje usvaja Parlamentarna skupština BiH. To je adresa za rješavanje ovog problema. Zaista namjeravam da posvetim više truda i pažnje da pomognem domaćim političkim snagama da postignu dogovor o ovom pitanju - kazao je Šmit.

Blokada nije opcija

Ponovio je svoj stav da se domaći političari moraju dogovoriti oko formiranja Vlade FBiH.

- Blokada institucija nije opcija. Zadržati ono što je ostalo od vlade izabrane prije osam godina i nemati podršku parlamenta također nije opcija. Vidjeli smo kako je brzo formirano Vijeće ministara. Nema razloga da se ne postigne dogovor za novu Vladu FBiH - pojašnjava Šmit.



Također je govorio o trenutnoj situaciji, gdje SDA-ov kandidat za (pot)predsjednika Federacije Refik Lendo kaže da mu ne pada na pamet da išta blokira, ali da njegova stranka, s kojom niko neće, mora biti u vlasti.



- Nije li vrijeme da se počne više razmišljati o dužnosti stranaka da pregovaraju i dogovaraju se kako bi se osigurala zajednička korist, a ne sprovodili uski stranački interesi? Moja poruka političkim strankama je da razmišljaju o interesima šire populacije, a ne isključivo o svom. Ako se nešto brzo ne promijeni, neće biti važno ko će formirati vladu, ljudi koji već odlaze u alarmantnom broju nastavit će da odlaze. To je trend koji se mora preokrenuti i koji bi trebao biti vodeći princip za sve - poručio je Šmit.

Potkopavati rad

Visoki predstavnik dodaje i da je odgovornost i dužnost izabranih zvaničnika i njihovih političkih partija da se dogovore o formiranju vlade.



- Ono što političari u BiH treba da promijene je politička kultura pregovaranja i osjećaj dužnosti da se pregovara u dobroj vjeri, a ne kultura politike maksimalističkih zahtjeva i jednostranih ultimatuma. A prije svega moraju prihvatiti da će neke stranke na kraju morati biti u opoziciji, a ne da pokušavaju iznutra potkopavati rad parlamentarne većine - istakao je Šmit.

Odgovorio je i na pitanje šta je cilj, plan i koje rješenje OHR može ponuditi građanima FBiH.



- Međunarodna zajednica je spremna pomoći, to je sigurno, ali ne želimo da gledamo beskonačne i uzaludne svađe. Želimo rješenja. Želimo BiH u Evropskoj uniji. Ostalo je na domaćim akterima. Oni treba da rade svoj posao, za to su i izabrani. Sasvim jednostavno - rekao je on.

Status kandidata

Tokom jedne od posljednjih rasprava u NSRS-u poslanici SNSD-a su iznijeli podatak da je više od 90 posto državne imovine već uknjiženo kao vlasništvo entiteta.

Šmit je na to kazao da bez obzira koji postotak naveli, sve uknjižbe državne imovine suprotno Zakonu o zabrani raspolaganja su pravno ništavne i oni (SNSD) to znaju.

- Umjesto da igraju igrice i gube dragocjeno vrijeme, oni trebaju sjesti zajedno i postići uravnoteženo i održivo rješenje za ovo pitanje na državnom nivou. BiH sada čeka ozbiljan posao nakon što je u decembru prošle godine dobila status kandidata. Uporno nepoštovanje odluka najvišeg suda u zemlji svakako nije u skladu sa prioritetima EU, koji se tiču poštovanja vladavine prava - rekao je Šmit.

Osvrnuo se i na odnos vlasti iz RS-a prema OHR-u i njemu, kao visokom predstavniku.



- Moj mandat i moja ovlaštenja su isti kao i mojih prethodnika i ne proizlaze niti zavise od jednog ili drugog entiteta. Visoki predstavnik ima zakonit mandat u Bosni i Hercegovini. Bez obzira koliko glasnu ili veliku buku neki pokušavaju stvoriti, to je činjenica. I ja mogu računati na podršku međunarodne zajednice - poručuje Šmit.

Prljave političke igre

Visoki predstavnik je poslao jasnu poruku onima koji tvrde da radi protiv interesa Bosne i Hercegovine.

- Radim u interesu BiH, ali radim protiv svih onih koji žele da ova država ostane u ćorsokaku dok njeni najbolji i najpametniji odlaze i grade svoje živote negdje drugdje. Izvući BiH iz ćorsokaka neminovno traži da se političke strukture izguraju iz statusa quo. Razumljivo je da je to mnogima na političkoj sceni neprijatno. Ono što često ne razumiju je da sebe i svoje političke ciljeve nikada ne treba da izjednačavaju sa BiH i njenim narodom. Vidim da se neki od domaćih igrača koriste prljavim trikovima. To nije dobro za demokratsko društvo. Uvijek prihvatam diskusiju, ali nikada uvrede - kazao je Šmit.

Naglasio je da još vjeruje da će biti posljednji visoki predstavnik u BiH.