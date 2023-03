Mijatović poručio Efendiću: Pozivam te, budi gost moje porodice

Semire, ovo pored mene je moj otac Dobrovoje i on i ja i naših nekoliko generacija prije nas smo rođeni u Bosni i Hercegovini, doduše on u Laktašima 1956. godine, a ja 1979. godine u Banjoj Luci, moja kćerka Una je rođena u Banjoj Luci isto 2005. godine – naveo je Mijatović.

Potom je poručio Efendiću da je u svojoj zemlji, u oba entiteta, svaki dan.

- Ne treba mi ni tvoja ni Dodikova saglasnost za to. Da budem precizan kad se ja budem pitao, neće biti entiteta niti će biti ovakvih politika koje sada vodite, bit će samo jedna bosanskohercegovačka politika, a ne srpska , bošnjačka i hrvatska politika.

Semire, sad bih mogao svašta o tebi izgovoriti, bilo bi to brutalno i ogavno, ali neću jer to i očekuješ. Ja ću ovaj put malo drugačije. Pozivam te dođi malo u Banju Luku i Laktaše, budi gost moje porodice da vidiš da i mi mrski „vlasi“ volimo Bosnu i Hercegovinu. A, gdje ću biti ja, to odlučujem samo ja, ne ti, Semire. Do tada, bujrum, Semire, dobrodošao si – naglasio je Mijatović.