Karić odgovorila Mandiću: O vašem radu najbolje svjedoči ruglo ispred "Bičakčića"

- Poštovani načelniče Srđan Mandić, dobro je da ste počeli da se interesujete za posao. To me istinski raduje. Budući da gradska uprava dvije godine organizuje sastanke, šalje dopise vladi, razgovara sa vlasnicima parcela na području Kvadranta B - poručila mu je Karić.

- Već dvije godine apelujemo na gradsku upravu da pokrenu pitanje izrade Regulacionog plana kvadrant B. Činim to i sada. -- poručio je Srđan Mandić.

Mogao ukloniti objekte

Karić je navela da je Istina da j za donošenje ovog regulacionog plana nadležan Grad Sarajevo.

- Ali da ste radili svoj posao Općina Centar jeste mogla ukloniti ruševne objekte ili iste adekvatno konzervirati da ne budu opasni za ljude. To nema veze sa regulacionim planom, ali nažalost to niste učinili. Da ste nas ikada pitali ili željeli biti informisani, znali biste da Gradska uprava ne može nastaviti rad na regulacionim planovima dok Zavod i Skupština ne okončaju procese na kojima rade. Ali kako biste to znali kada Vas nikada nije ovaj proces ni zanimao - poručila je Karić.

Ne želi siliti procedura

Gradonačlenica kaže da bez obzira što se mnogima žuri da donesu iz vlastitih financijskih interesa regulacioni plan Kvadranta B, uzimajući u obzir važnost ove lokacije ne želi da sili procedure i da donosi regulacione planove kako bi pogodovala bilo kome, kao što neki donose regulacione planove samo za jednog privrednika.

- Vašem upravljanju radovima, najbolje svakodnevno svjedočimo na raskopanom "trgu" ispred Bičakčića, gdje ste svjesno nelegalno započeli radove zbog čega mjesecima imamo ruglo u centru grada. Nikada niste ni pitali šta se dešava sa ovom lokacijom a kamo li nešto “apelovali”. Čak ni za fasade koje Grad rekonstruiše na području opštine Centar niste uplatili ni jednu marku. Populizam ne rješava ovakva pitanja, pridružite se radnim grupama i timu koji je formiran, pozivali smo Vas nekoliko puta - poručila je Karić.