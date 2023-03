Zoran Pavlović o zadaći vlasti: Moramo znati kojim putem idemo

Na domaćoj političkoj sceni, umjesto reformi, pet mjeseci nakon održanih izbora, u fokusu je i dalje formiranje vlasti. Dogovori, pregovori i moguće blokade. Tek kada kadrovske križaljke privedu kraju, moguće je očekivati konkretnije pomake. Ključno je pitanje je šta će im biti u fokusu četverogodišnjeg mandata i je li na listi i 14, čini se, davno zaboravljenih prioriteta Evropske unije?

Za Dnevnik 2 na Federalnoj TV je ovim povodom govorio Zoran Pavlović, ekonomski stručnjak i predsjednik Foruma eksperata za bolju BiH.

Elitna ekipa

Neko mora da podsjeća – i građana i vlast – objašnjava Pavlović razloge formiranja Foruma eksperata za bolju BiH. To je elitna ekipa pametnih ljudi, kaže on. U ekspozeu predsjedavajuće Vijeća ministara BiH nije bilo ni govora o putu ka EU, podsjeća on: “Mi smo u situaciji da moramo znati kojim putem idemo kao BiH i svi koji obnašaju vlast na entitetskim nivoima. Često dođemo u situaciju da oni zaborave šta je njihov zadatak. Mi, kao Forum Forum eksperata za bolju BiH, tu izlazimo sa svojim saopćenjima”.

Pavlović je govorio i o transparentnosti rada Vijeća ministara BiH. Prema njemu istina je negdje između – najlakše je ne davati nikakve informacije jer se onda ne zna je li se radilo ili se nije radilo: “Suština je da smo zanemarili činjenicu da opozicija mora biti korektivni faktor za vlast, a nevladin sektor mora insistirati na onim temama koje su u fokusu njihovog interesa”. On napominje kako je i Predsjedništvo BiH je pozvano u Brisel da ih se podsjeti šta im je zadatak. Strategiju razvoja BiH smo zaboravili i put ka Evropskoj uniji, koji je je toliko važan – jer smo u situaciji da će svi radnici otići u Evropsku uniju, a BiH će ostati mimo Evropske unije, upozorava Pavlović.

Trošenje javnog novca mora biti transparentno – kaže Pavlović. Prema njemu, vlast je došla u situaciju da se ponaša prilično feudalno – kao da su sve pare koje im stoje na raspolaganju njihove vlastite, a ne građana. Dodaje i kako ne može shvatiti da smo dozvolili da neki od ugovora s javnim novcem budu tajni.

Otpor situaciji

- Samo protesti na ulicama nešto daju kao signal ljudima na vlasti - poručuje Pavlović i nastavlja: “Ne mogu da shvatim da smo do te mjere prihvatili ovakav sistem glasanja, izbora, rasporeda fotelja, da su građani postali rezistentni na bilo kakav otpor situaciji u kojoj žive – Forum eksperata tu pokušava da uradi nešto”.

Na kraju je Pavlović govorio i o kriminaliziciji klevete u RS-u – visoki predstavnik, ističe on, mora biti prisutan kod ovakvih intervencija.

- Ja ću predložiti svim medijima iz RS-a da prijeđu u FBiH, da se tamo registruju. U tom se slučaju taj zakon neće primijeniti - kazao je Pavlović, ali i naglasio da je ovakva situacija apsolutno neprihvatljiva.