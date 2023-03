Sebijina lažna diploma veliki test akademske zajednice: Autonomija Univerziteta na historijskom ispitu

I samo pokazivanje indeksa dokazuje da dotična očigledno ima problema s dokazivanjem vlastitih akademskih kvalifikacija. Naime, indeks ne može biti dokaz ni za šta. Indeks možete kupiti u trafici svakog fakulteta, a po diplomiranju on se predaje u studentsku službu.

Jedini problem je to što za sve to vrijeme nikako da u svoju odbranu napravi još i taj banalni i za nju spasonosni korak - pokaže vlastitu diplomu.

Sebija Izetbegović i mašinerija SDA za sve to vrijeme tvrde da se protiv nje vodi hajka i da je s njenim akademskim kvalifikacijama sve uredu.

Ova rečenica je i ključna u svemu. Naime, važno je što odluku o validnosti studentske diplome donosi upravo Univerzitet u Sarajevu, bez sakrivanja iza drugih institucija. I glavna poenta nije opće u liku i (ne)djelu Izetbegović, nego u koracima ka uspostavi pravne države te modernog i demokratskog društva.



Senat ne glasa o opskurnoj političarki i lažnoj magistrici, on glasa o svojoj društvenoj kompetenciji, naučnom kredibilitetu, ulozi Univerziteta u obeshrabrivanju političkog namještanja naučnih zvanja do kojih pošteni ljudi dolaze višedecenijskim krvavim radom. Senat glasa o vlastitoj ulozi u demokratskim društvima te je na historijskoj prekretnici, na kojoj dokazuje da korumpirana vlast nije iznad nauke i da to ne smije biti.

Uz nezavisnost pravosuđa, autonomija univerziteta jedan je od glavnih stubova svakog demokratskog i civiliziranog društva.

Politika ne smije okupirati univerzitet, ne smije diktirati njegovo djelovanje i ne smije manipulirati njegovim upravljanjem, jer tada se čitavo društvo urušava.

Kada politika okupira univerzitet, onda se dešavaju situacije poput toga da se snahama predsjednika dodjeljuju lažne diplome medicinske struke, a tako ne samo da se uspostavlja nepravda kao princip u društvu nego se direktno ugrožavaju životi svih onih pacijenata koje će takav kadar, s kupljenom diplomom, sutra liječiti.

Ugrožavanje života

Poništenje diplome Sebije Izetbegović od Senata (a ne obratno) dalo bi obavezu i Tužilaštvu i drugim institucijama da se pozabave posljedicama falsificiranja diploma. Naime, ovdje nije u pitanju samo falsificiranje dokumenta nego nanošenje i štete društvu, a koja se mjeri u stotinama hiljada KM koje je u proteklom periodu Izetbegović stekla radeći posao bez kvalifikacije, ali i u potencijalnom ugrožavanju života pacijenata koje je liječila bez potrebne naobrazbe.