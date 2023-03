Hadžibajrić o kritikama prema reisu Kavazoviću: Kada je poziv na jaku BiH postao poziv na rat?

Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić osvrnuo se na kritike upućene ka reisu-l-ulemi Huseinu ef. Kavazoviću.

Kako navodi, nisu slučajno reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović i Islamska zajednica u BiH postali glavna meta i trn u oku Milorada Dodika.

- Sve što Dodik godinama radi je plansko i ciljano rušenje države i njenih institucija, posebno slabljenja utjecaja Bošnjaka, naroda koji Bosnu i Hercegovinu najjače osjeća kao svoju domovinu i kojem je u najvećem interesu da ona bude jaka, demokratska, nezavisna i suverena država.

Ne žele se zamjerati Dodiku

Reis Kavazović smeta Dodiku isključivo jer je progovorio o onome o čemu bošnjački politički prvaci s ambicijom da nose titulu predvodnika ovog naroda odavno šute, nažalost zabavljeni borbom za svoj komadić vlasti do koje vjeruju da ne mogu doći bez Dodika. Zbog toga se očito i ne žele zamjerati Dodiku koji se nije promijenio, kako su nas u to uvjeravali. On čak otvorenije i jače napada na sve što je državno.

Kavazović je prepoznao i nije se libio javno reći (a kao iskreni patriota ima na to pravo) da je država BiH danas ponovo na udaru njenih dušmana, koji po mnogo čemu podsjeća na 1992. godinu. Da su posebno na udaru državne institucije, koje moraju braniti svi njeni građani, posebno Bošnjaci, koji nemaju rezervne domovine.

Susjedi, za koje je dokazano da su pomagali agresiju na našu domovinu, ubrzano se naoružavaju. Bosnu i Hercegovinu za to vrijeme demilitariziraju, a bh. patriote dovedene su u situaciju da se moraju stidjeti da kažu da su 1992. odlučili praktično goloruki herojski braniti i odbraniti BiH od višestruko jačeg i naoružanijeg neprijatelja.

Jačanje mentora sa istoka i zapada

Šta može biti snažniji vjetar u leđa od toga separatistima i dušmanima BiH? Šta ih može jače osokoliti nego jačanje njihovih mentora sa istoka i zapada, a istovremeno slabljenje institucija države BiH i sve veća razjedinjenost i pasivnost Bošnjaka.

Bošnjaci nemaju druge domovine osim BiH, države u kojoj žele živjeti ravnopravno sa svim ostalim narodima.

Je li to antiustavno, antidržavno i secesionističko djelovanje sada dozvoljeno, legalno i legitimno, a poziv na borbu za jaku i demokratsku državu Bosnu i Hercegovinu i njene institucije je postao poziv na rat?

Je li to grijeh reći da ćemo se, ako ona bude napadnuta, ponovo svim sredstvima boriti za jedinu nam domovinu Bosnu i Hercegovinu i njene državne institucije?

Nije. I ne smijemo se toga stidjeti. Ne smijemo šutjeti.

To neprijatelji ove zemlje u svakom trenutku moraju znati, naveo je Hadžibajrić.