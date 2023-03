Čović: HDZ ništa ne blokira, slijedi formiranje Vlade FBiH

Predsjednik HDZ-a BiH, Dragan Čović danas je u Mostaru izjavio da je Predsjedništvo ove stranke, čije je zasjedanje u toku, procijenilo da proces uspostave vlasti ide sporije nego se to očekivalo.

Ponovio je da su očekivanja bila takva da će i Vijeće ministara BiH i Vlada Federacije BiH biti formirana krajem prošle godine.

-Vijeće ministara BiH smo dobili 26. januara, a tek smo dobili predsjednicu i dva potpredsjednika Federacije BiH. Nadati se da u ovih 30 dana taj proces možemo završiti i sad ćemo se posvetiti kantonalnim prostorima da taj posao završimo, s tim da znamo da HNK i SBK sa uvjetno posebnim režimom rada moramo nekako kombinirati sa Vladom FBiH - kazao je Čović.

Neprihvatiljivo zadirenje u Ustav i Izborni zakon

Kazao je i da je stav HDZ-a jasan u smislu da je neprihvatljivo bilo kakvo zadiranje i u Ustav Federacije BiH i Izborni zakon BiH.

- Čini mi se da postoji jasan okvir u kojem se može implementirati izborni rezultat u vremenu od 30 dana. Naravno, svako treba uraditi svoj dio posla, a možda je dobro da rasvijetlimo taj element blokada, jer često se stavlja u okvir HDZ-a, za što sam uvijek govorio da to nije tačno - rekao je Čović.

Rekao je i da bi predsjednica Federacije BiH, Lidija Bradara ove sedmice trebala pokrenuti proceduru razgovora s potencijalnim predsjednikom Vlade FBiH.

Čovič je rekao da će redovni sabor HDZ-a BiH biti održan 6.maja. Upitan o tome hoće li se budući da je ponovo izabran na čelo HNS - a BiH kandidirati za predsjednika HDZ-a, Čović je rekao da će morati do održavanja Središnjeg odbora krajem aprila, kada je riječ o Predsjedništvu stranke, imati prijedlog za predsjednika.

- Insistirao sam da to bude konsenzusom dogovoreno, a da je došlo vrijeme, to je moj stav da osvježimo sve, kako izvršnu, zakonodavnu, tako i nositelje političke vlasti kada je u pitanju HDZ - rekao je Čović.

Kazao je da HDZ ima mogućnost participirati u vlasti u šest kantona i da HDZ BiH neće izaći iz vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu.

O izjavi reisa Kavazovića

Upitan za komentar u vezi posljednjih izjava reisa Huseina ef. Kavazovića, Čović je rekao da je danas HNS izašao s jasnim saopćenjem.

-Tu se stvarno nema šta dodati. Naš stav je vrlo jasan. Nama treba mir u BiH, treba nam pravna država, trebamo dati šansu mladim ljudima kroz proces evropskih integracija. Na tome ćemo nastaviti i slično smo odgovarali u zadnjih dvije, tri, 10 godina, a posebno prošle godine kada je više istupa te vrste bilo posebno prebrojavanja, pozivanja na ovaj ili onaj put. Put stabilnosti BiH je jedini put, evropski put nema alternativu i potpuna jednakopravnost tri konstitutivna naroda po Ustavu predstavljena legitimnim predstavnicima i to je okvir ustavni za normalno funkcioniranje, a ono što želimo na razini BiH je da zaštitimo BiH od svih udara koje smo imali do sada. S te strane to je odgovor i na ova medijska istupanja pojedinih dužnosnika i na sve drugo što će se dešavati. Pritisak kojim se pokušava zadržati nekim stvarima status quo nemoguće je bilo šta zadržati, mi moramo krenuti naprijed i dati šansu BiH. Za sebe osobno i stranku koju predstavljam to je naša domovina i učinit ćemo sve da ona bude uspješna i funkcionalna. Svi oni koji su ostali negdje na tragu promišljanja iz prošlosti ja sam to više puta kazao neka se valjaju u tom blatu bez nas. Mislim da to dalje ne treba komentira ti-zaključio je Čović.