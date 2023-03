Reis Kavazović za "Avaz": Ja sam zadnji čovjek koji bi pozivao na sukob s bilo kim

U BiH se digla velika bura oko posljednje izjave reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH Huseina ef. Kavazovića da ukoliko institucije BiH budu ugrožene bit će potrebno braniti "zemlju i oružjem".



- Ja sam zadnji čovjek koji bi pozivao na sukob s bilo kim, a među prvima koji bi stao u odbranu domovine. Sa novinarom sam razgovarao o sjećanjima na rat i u tom govoru istakao važnost državnih institucija, komparirajući to sa 1992. godinom, kada se država od naoružanih razbojnika morala braniti i oružjem. Rekao sam da je danas mir i da institucije treba da rade svoj posao. Sve drugo su insinuacije, ali od onih koji su navikli nasrtati na muslimane podržavajuci ratne zločince i ne očekujem ništa drugo. Hrabro ćemo se boriti za BiH i sve njene ljude. Nije nam to nikada bio problem. Znaju to oni koji su pošteni i koji vjeruju u ovu zemlju i njene ljude - rekao je reis Kavazović za "Avaz".

Podsjećamo, reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović u intervjuu za MTV Igman govorio je o napadima na Islamsku zajednicu i njene uposlenike, o sporazumu IZ-a i države BiH, ima li u tome odgovornosti IZ-a.

Govorio je i o stanju unutar IZ-a, mogućnosti rješavanja pitanja IZ u Sandžaku, o stanju islamskog svijeta, pomoći područjima Turske i Sirije koji su bili izloženi zemljotresu, ali i o našoj državi.