Dodik opet vrijeđa Marfija: Prevazišao je sve okvire uljudnog diplomatskog ponašanja

Predsjednik RS Milorad Dodika izjavio je večeras da je "američka Ambasada svojim saopćenjem o izjavi poglavara Islamske zajednice u BiH Huseina Kavazovića pokazala da je na strani muslimana i da Srbi treba da se zamisle o tome".

– Dozvoliti da neko ko je vjerski lider prijeti oružjem, to znači da se ovdje uvodi politički islam u oružanom smislu, kako je to činjeno u nekim drugim mjestima u svijetu. Ako ambasador SAD misli da je to u redu i da to iskoristi kao napad na Republiku Srpsku, odnosno lično na mene, onda to više govori o njemu, a ne o meni – poručio je Dodik.

Dodik je rekao da je američki ambasador u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy) prevazišao sve okvire uljudnog diplomatskog ponašanja i da jasno pokušava da stavi do znanja na čijoj je strani.

– Nije se pojavljivao kada je imam govorio ružno o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sve je učinio da pokaže da je navijač i plaćenik od strane ovih muslimana i njihovih interesa u BiH – naveo je Dodik za Srnu.

On je istakao da su Srbi preživjeli mnoge, te da će preživjeti i takvog nekorektnog tipa.

- Ostajem pri onom da je najsrećnija zemlja Amerika, jer nema američkog ambasadora - rekao je Dodik.