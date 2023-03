U našoj zemlji danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi su mogući u Hercegovini, zapadnim i sjevernim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na jugu do 8, dnevna od 9 do 16 °C.

U Sarajevu sunčano uz promjenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 2, a dnevna oko 12 °C.