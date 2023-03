Zukan: Došli smo u situaciju da je neko nezaobilazan pri formiranju vlasti

Strateški cilj SDA je snažna BiH, pravna država i provođenje parlamentarne demokratije i ustavnih principa. Ne može se djelimično koristiti samo što odgovara određenoj grupi političkih stranaka, istakao je u emisiji Plenum Federalne televizije Sedad Dedić, član Predsjedništva SDA.

- To je narušavanje pravnog sistema i pravne sigurnosti. I gospodin Šmit kao ovlašteni predstavnik OHR-a ima zadatak da osigura implementaciju Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, ali ne može postupati suprotno Ustavu BiH i ustavnim principima jer su oni garant od zloupotrebe od bilo koga. Bilo koji ambasador mora poštovati principe ove države. Svako drugo postupanje, bez obzira kome to štetilo, otvara Pandorinu kutiju za svake sljedeće izbore da se po volji bilo koje grupacije političkih stranaka vrše izmjene i da se štimaju izborni rezultati. To je klasična prevara glasanja – rekao je Dedić.

Smatra da zahtjevi Osmorke za dodatnom intervencijom govore o spremnosti za dodatno urušavanje izbornog i pravnog sistema BiH samo "da bi oni bili sigurni u vlasti. Nisu svjesni da to znači da se u sljedećem izbornom ciklusu može odnositi na bilo koga."

Zastupnik SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Belmin Zukan kaže da ne vjeruje da iko ima takvu moć da može utjecati na visokog predstavnika.

- Činjenica je da mi u ovom trenutku imamo volju građana izraženu kroz parlamente u ovoj zemlji na nekoliko nivoa. Došli smo u situaciju, zahvaljujući izmjenama izbornih pravila na noć izbora, da je sada neko faktički neizbježan u procesu formiranja vlasti. Ta izborna pravila u ovom trenutku pogodovala su isključivo SDA-u. HDZ bi i prema starim izbornim pravilima bio nezaobilazan. SDA je zaštićen u ovom izbornom ciklusu jer su oni, na način na koji jesu, uspjeli doći do broja od 13 delegata zahvaljujući DF-u i jednom nezavinsom delegatu. Moramo biti svjesni i da je gospodin Lendo potpredsjednik Federacije zahvaljujući volji većine u Predstavničkom domu koja ga je podržala da bude jedan od izabranih kandidata. Bilo je potpuno legitimno da mi ne podržimo tu listu i onda bismo imali ponovo 30 dana rok za predlaganje i ponovo otezanje ovoga da pomognemo građanima – kazao je Zukan.