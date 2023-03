Duraković o napadima na reisa Kavazovića: Svaki narod na svijetu bi bio spreman da brani državu

Potpredsjednik RS Ćamil Duraković reagirao je na verbalne napade na reisu-l-ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseina ef. Kavazovića.

Duraković smatra da se "najčešće i najžešće problematiziraju izjave muslimanskih prvaka".

Otvorene prijetnje

- Treba li spomenuti da se najčešće i najžešće problematiziraju izjave muslimanskih prvaka i imama dok se otvorene prijetnje, stvarno huškanje na ubijanje i rat, zagovaranje cijepanja države i negiranje genocida smatraju djelima luđaka, izdvojenim incidentima ili teško dokazivim djelima - kazao je Duraković u reakciji.

Kako kaže, vjeruje da bi svaki narod na svijetu bio spreman da brani državu.

- Ne vidim ništa sporno u tvrdnji da je jedan narod spreman braniti svoju egzistenciju, svoje domove i svoju državu. Vjerujem da bi svaki narod na svijetu bio spreman na istu žrtvu. Na kraju, Ukrajinci se slave zbog ogromne žrtve koju podnose u odbrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta svoje države dok se Bošnjacima čak i izjava u tom kontekstu spočitava kao huškanje na rat - zaključio je Duraković u objavi na Facebooku.

Odbrana države

Podsjetimo, Husein ef. Kavazović je kazao da su Bošnjaci spremni braniti državu i oružjem.

- Današnja borba je u institucijama Bosne i Hercegovine. Ne smijemo dozvoliti da se one ruiniraju. Moramo pokazati da smo na sve načine spremni braniti institucije Bosne i Hercegovine, a ako one padnu, a imali smo to '92., moramo biti spremni braniti ovu zemlju i oružjem - rekao je ranije Kavazović nakon čeka su pojedinci njegovu izjavu protumačili kao "huškanje" i "pozivanje na rat".