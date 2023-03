Ambasador SAD Majkl Marfi za "Avaz": Imamo odgovor na blokadu FBiH

U ekskluzivnom intervjuu za „Dnevni avaz“ ambasador SAD u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy) govorio je o najnovijim pokušajima blokiranja formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini i odgovorima koje međunarodna zajednica ima na njih, antizapadnoj retorici u našoj zemlji i njenim uzrocima, borbi protiv korupcije, ključnim projektima Sjedinjenih Država u BiH, posljednjim antidejtonskim djelovanjima Milorada Dodika i euroatlantskoj budućnosti BiH. Refik Lendo, potpredsjednik Federacije, najavio je da neće podržati formiranje nove Vlade FBiH ako u njoj ne bude SDA. Vi ste kazali da imate odgovor na blokade. Šta mislite pod tim? - Federacija treba biti motor koji će voditi BiH ka euroatlantskim integracijama. Nadam se da će stranke koje čine većinu uskoro formirati Vladu FBiH, jer je nije bilo četiri godine. To se mora promijeniti. Mi pažljivo pratimo šta se dešava i za bilo kakvu vrstu blokade smatrat ćemo odgovornima one političke lidere kojima je bitnije lično političko dobro, a ne dobro njihovih glasača. Ali neću špekulirati o onome šta ćemo uraditi ili nećemo uraditi. Idu na Zapad Ali posjedujete mehanizme protiv blokada… - Mislim da su SAD spremne koristiti sva sredstva, sve mehanizme, bez obzira na to da li se radi o razvojnoj pomoći, diplomatskoj pomoći, sankcijama ili nečemu drugom. Mislim da ponašanje ovih političkih lidera kaže više o njima nego o građanima ove zemlje. Velika je šteta što blokada u FBiH dolazi od ljudi koji su se dugo vremena žalili na blokade. Kad smo kod toga, unutar bošnjačkog naroda prvi put su se pojavili političari koji govore da su Amerika i Zapad neprijatelji i da Bošnjaci trebaju razmisliti o tome da se okrenu Rusiji, Kini i Iranu, a dolaze upravo iz stranaka koje ne žele predati vlast. Kako Vi na to gledate? - Prirodno je da imamo određene zabrinutosti u vezi s porastom antizapadne retorike, ali to mislim da nije ništa više od političkog oportunizma. Pojedinci iz politike koji strahuju za svoj položaj pokušavaju napraviti probleme, ali, ako pogledate kako ljudi žive svoje živote, gdje su angažirani što se tiče ekonomije i trgovine, gdje putuju na godišnji odmor, gdje šalju svoju djecu na školovanje, bez obzira na to radi li se o Federaciji ili RS, to su zapadne zemlje. Niko ne ide u Rusiju, Kinu ili Iran. Političari koji to govore to rade zbog uskih sebičnih političkih razloga. Formirati Vladu Ambasada SAD je reagirala na izjavu reisa Huseina ef. Kavazovića da će se BiH, ako treba, braniti i oružjem, naglašavajući da je poražavajuće da bilo koji vođa prijeti nasiljem. Neki su to protumačili kao napad na Islamsku zajednicu. - Naša reakcija nije bila na ličnom nivou, to je iskrena procjena stanja kako ga vidimo, a mi se nadamo, zarad bolje budućnosti BiH, da će doći do promjene. Ne mislim samo na razmjenu mišljenja između Dodika i reisa Kavazovića, ali retorika koja je na sceni u ovoj zemlji je grozna. Takav govor dolazi sa svih strana. Mnogo ljudi neodgovorno koristi riječi i misli da zato neće snositi nikakve posljedice. Možda ih neće biti u utorak, možda ni do petka neće biti posljedica, ali s vremenom ovakva vrsta retorike nagriza tkivo države. Kad ste već spomenuli Dodika, brine li Vas javna podrška koju i dalje pruža Rusiji, kao i nastavak antidejtonskog djelovanja poput još jednog pokušaja jednostranog prisvajanja državne imovine? - Pozitivno smo gledali na brzo formiranje Vijeća ministara u BiH. Pozitivna je za nas i naznaka formiranja Vlade FBiH. Ali treba s riječi prijeći na djela. Moramo vidjeti šta će političari uraditi u odnosu na ono što su rekli u pogledu euroatlantskog puta i reformi. Bili smo veoma jasni šta će biti ako nastave ići istim putem kojim su išli. Pozvat ćemo ih na odgovornost. Već smo poduzimali konkretne mjere zbog antidejtonskog djelovanja i činit ćemo to opet ako bude trebalo.

Kuga društva Više puta ste spominjali korupciju kao gorući problem u Bosni i Hercegovini. Kako je iskorijeniti, ili barem smanjiti? - To je kuga u društvu, sprečava ekonomski razvoj, podriva demokratiju, ljudi s njom žive svaki dan. Ljudi koji su zaduženi da se bore protiv korupcije, političari, sudije, tužioci, ili ne pokušavaju da se bore protiv nje ili profitiraju ili štite one koji profitiraju od korupcije. Ljudi su obeshrabreni zbog nedostatka borbe protiv korupcije. Pogledajte samo posljednje izbore. Grupe građana poput „Pod lupom“, “Transparency International” i drugih uočile su niz nepravilnosti. Korupcija se pogoršala u odnosu na 2006. godinu, kad sam prvi put bio ovdje. Pravosudni sistem i njegova efikasnost opadaju. Mnogi od sudija i tužilaca su pod kontrolom političara i tu, također, postoji korupcija. To ne znači da se trebamo prestati boriti. Ne možemo odustati. Trebaju nam političari koji žele reformu. Radimo na tome da izgradimo institucije. Teško je. Ali trebaju nam odgovorne i učinkovite institucije. Tražimo one koji će donijeti promjene. Nije svaki sudija i tužilac loš. Radimo s onima koji to nisu. Također, mnogo ulažemo u nezavisne medije. Potrebno je da mediji istražuju i objavljuju činjenice zbog kojih političari možda i neće biti sretni, tako da građani budu upoznati s tim šta se događa. U RS je pripremljen zakon kojim se kriminalizira kleveta i uvode za nju drakonske novčane kazne koje idu i do 50.000 maraka. Kakav je Vaš stav o tome? - To je strašno. SAD su uvijek puno vjerovale u slobodu informacija. U otvorenu javnu debatu, u transparentnost uprave, u nezavisne medije i društvene grupe da spomenu pitanje, istražuju probleme i istražuju političare, čak i kad to nije ugodno. To je dio svake demokratije. Razumljivo je da se u današnjem vremenu želite baviti dezinformacijama, ali ovo nije način. U ovom prijedlogu zakona te su kazne vrlo slabo definirane. Ovo nam izgleda kao da je cilj smanjenje slobode medija i izražavanja. Mi smo vrlo jasno protiv toga.

Ambasador Marfi u razgovoru s novinarom „Dnevnog avaza” . N. Ajnadžić / Avaz Ambasador Marfi u razgovoru s novinarom „Dnevnog avaza” . N. Ajnadžić / Avaz