Miličević: Stanje u RS skoro bezizlazno, milionski projekti na čekanju

Stanje u RS je veoma teško, rekao bih, skoro bezizlazno. Svi znamo da je na naplatu RS ove godine došlo milijardu i 200 miliona maraka, ogroman iznos. I svi su se pribojavali i stalno pominjali, uglavnom oni koji su dio opozicije, tu 2023. godinu kada to dolazi, izjavio je za BHRT vršitelj dužnosti predsjednika Srpske demokratske stranke (SDS) Milan Miličević.

Prvi čovjek SDS-a i načelnik općine Teslić u intervjuu "Jedan" kaže kako tešku situaciju potvrđuje katastrofalan priliv sredstava u budžete lokalnih zajednica. U prva dva mjeseca ove godine, kako kaže, na račune lokalnih zajednica pristižu simbolični iznosi kojima se mogu podmiriti samo najosnovnije potrebe.

- To su smiješni iznosi, iznosi koji na dnevnom nivou, od PDV-a iznose od 500 maraka pa do 10.000 maraka, zavisno od toga koji je period mjeseca. To samo govori da je ukupan dug prema međunarodnim kreditorima jako velik, ogroman, a on je prvi koji mora biti izmiren iz sredstava od PDV-a, pa tek ono što ostane dijeli se lokalnim zajednicama - kaže Miličević.

Projekti na čekanju zbog konfrontacije sa Zapadom

Miličević nije direktno odgovorio na pitanje kako ocjenjuje konfrontaciju RS sa Zapadom i svrstavanje uz Rusiju. Ipak, napominje da su zbog politike Milorada Dodika prekinuti neki milionski infrastrukturni projekti.

- Postoji jedan veliki broj izvođača koji su zaustavili radove jer tranše Evropske investicijske banke ne idu. Ne idu zbog toga jer u prethodnom sazivu Predsjedništva nije bilo interesa. Prije svega, Milorad Dodik je opstruisao sve odluke pa, između ostalog, i te koje se odnose na Evropsku investicijsku banku. EIB je nakon toga doveo u zamrznuto stanje 'stand by' aranžman te tranše. One su stajale, pa je sada u novom sazivu bilo čvrsto obećanje Ministarstva finansija RS-a da će tranše krenuti od februara. To nisu male tranše, to su milionski iznosi koje čekaju izvođači, a koji su radove već napravili. Međutim, nije to se desilo, a mi smo u martu mjesecu - navodi Miličević.

Vršitelji dužnosti predsjednika SDS-a ocjenjuje da je zaustavljanje infrastrukturnih projekata ustvari kažnjavanje građana, a ne političara.

Crna lista kao predizborni stimulans

Miličević je ponovio kako mu je nezgodno što se SDS našao na američkoj crnoj listi, zajedno sa drugim osobama i političkim organizacijama. Smatra kako je u RS, stavljanje nekoga na crnu listu ustvari dizanje njegovog rejtinga prije izbora.

- Najmanji je problem što je Srpska demokrtaska stranka sankcionisana time što je izgubila svoj (internet) domen, jer smo se prebacili na drugi domen pa opet funkcionišemo sasvim normalno....Nisam za sankcije, ali ako su one direktno usmjerene prema nekim političarima, neka i budu. Ako sam ja taj koji treba biti sankcionisan i ako bi to napravilo efekat poboljšanja uslova života ili lakšeg dogovora među partnerima, nije problem. Ali, ovdje se osjeća problem što se te sankcije impliciraju na svakodnevni život običnog čovjeka u RS i u Bosni i Hercegovini - govori u intervjuu "Jedan" Milan Miličević.

Kriminaliziranje klevete i uvreda odgovara vlasti u RS

Put ka kriminaliziranju klevete i uvrede, kojim je krenula vlast u RS, Miličević ne odobrava. Napominje da bi se zakonodavaci trebali baviti stotinama drugih zakona koje treba uskladiti sa evropskim zakonodavstvom i standardima, a ne ograničavati sloboda mišljenja i govora.

- Naravno da to odgovara vlasti, vlasti koja je bahata, koja je korumpirana i koja je uz sve to još postala toliko moćna da je postala bolesno sujetna. Pa onda ne trpi nikakvu vrstu kritike. Opet, s druge strane, naravno da se tu treba napraviti balans jer ne možete i nije dobro da baš govorite laži o nekome - govori Milan Miličević.

Sloboda mišljenja ne bi smjela biti ugrožena, navodi Miličević, pogotovo što, kako kaže, na društvenim mrežama i na internetu svako može iskazati mišljenje.

- Ja sam apsolutno protiv takve vrste zakona. Podržavam jedno slobodno razmišljanje i apsolutno pravo svakog čovjeka da slobodno misli i slobodno kaže ono što misli, makar i ne bio u pravu - smatra vršitelj dužnosti predsjednika Srpske demokratske stranke Milan Miličević.