Aleksandar Trifunović za "Avaz": Više razmišljam o bezbjednosti porodice, nego o svojoj

Zgražanje javnosti, ali i veliku pažnju medija izazvalo je uništavanje imovine banjalučkih novinara Aleksandra Trifunovića i Nikole Morače, čiji su automobili oštećeni na parkingu ispred zgrade u kojoj žive.



Njihovi telefoni tokom dana ne prestaju da zvone. U prvoj reakciji naveli su da je ovo jasna poruka, koja je stigla dan nakon što ih je Milorad Dodik nazvao spodobama i označio kao mete.

Krivi sistem

- Za jutrošnji događaj i brutalno uništavanje imovine ne krivim nekog iz sistema, da je to direktno uradio. Ali krivim sistem koji je stvorio atmosferu u kojoj je moguće uraditi ovako nešto, da prođete nekažnjeno, da ste praktično označili novinare spodobama i neprijateljima. A kad nekog označite spodobama i neprijateljima RS neko će to shvatiti kao naredbu šta treba da radi. To traje već dugo, ovo je samo eskalacija toga i kulminiralo je sa nacrtom zakona o kriminalizaciji klevete. Mi uporno govorimo da su novinari ugroženi i dok se ne dese ovakve stvari mi ne vidimo na kojem je ta ugroženost nivou – kazao je Trifunović za "Avaz".

Čekaju se rezultati

Čekaju se rezultati policijskog uviđaja i istrage koja je u toku. Trifunovića smo pitali je li u dilemi da možda, iz sigurnosnih razloga, napusti Banja Luku.

- Meni je ovo prvi put da se prešla neka linija, prvi put mi je ugrožena porodica. To je auto u kojem se vozim sa svojom djecom, moju kćerku sam vozio u školu i ona je to primjetila prije nego ja. Nema tu šta više da razmišljam. Ja sad razmišljam o njihovoj bezbjednosti više nego o svojoj i uopšte me ne zanima nikakav teret da podnosim jednog društva koje uopšte ne reaguje na ovo što se dešava. Društvo, univerzitetska zajednica, kolege novinari, političke partije ... samo posmatraju ovu situaciju – ističe Trifunović.