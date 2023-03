Mijatović: Nakon konfrontacije s Vučićem, ovo je Dodikov konačni kraj

Potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović na društvenim mrežama je prokomentarisao političke aktuelnosti u oba bh. entiteta te istakao kako slijede bolne promjene jer smatra da dolazi do pada trodecenijskih politika.

Njegovu objavu sa Facebooka prenosimo u cijelosti:

- Proces promjena u BiH je počeo trajat će i biće jako bolan. Nažalost BiH je propustila skoro tri decenije da izraste u normalno društvo i funkcionalnu državu.



U svim razvijenim društvima promjene se događaju na izborima, nažalost to nije slučaj u BiH a razloga je mnogo.

Dejtonski sporazum je donio mir ali nikako nije trajno rješenje u ovim uslovima, računali su stranci da smo izvukli pouke i da ćemo vremenom se pomaći od Dejtonske ka Briselskoj BiH ali je ta procjena bila potpuno pogrešna.

Švedski stol

Dejtonski Ustav već tri decenije domaće politike konzumiraju na bazi švedskog stola, ono što im se sviđa uzimaju, ostatak odbacuju. I upravo taj pristup nas je odmakeo miljama daleko od normalnog stanja.

Podjednako su sve politike bile licimjerne i neiskrene i to je rezultovalo dubokoj ne samo nacionalmoj već i entitetskoj podeli BiH, na to su pristali prećutno svi i stranke i mediji i intelektualci i građani, iako licimerno veliki broj odbija javno to da prizna.

Vidljiv je i sukob geostrateških pozicija , prvenstveno između istoka- Rusije i zapada Amerike u BiH, dok se evropska politika u BiH koristi od slučaja do slučaja u korist obe strane. To je rezultovalo da se i domaće politike odlučuju za strane i kriju iza dva pola svjetske politike.

Entitet RS

SNSD iako dalje drži izborni rezultat je u nikad većem haosu, decenijska proizvodnja knezova dolazi na naplatu pa ni sam Dodik koji je autokrata ne može više držati pod kontrolom sistem u raspadu koji je duboko ogrezao u kriminal.

Svojom politikom SNSD je doveo RS pod sankcije zapada i sledi potpuno finansijski kolaps javnog sektora, već u ovoj godini sledi početak kašnjenja plata u javnom sektoru i penzija bez dileme.

Dodik svjesno ide u potpunu eskalaciju jer nazad ne može, on je svestan da je kraj njegove političke ere uveliko počeo, sada samo inteziviranjem agresivne politike pokušava da kraj što duže traje.

Suicidan potez

Prešao je u završnu fazu i sada je već u direktnoj konfrotaciji sa Vučićem i zvaničnim Beogradom. To je suicidan potez, ali kao što rekoh to mora uraditi jer nazad više nema gde.

Opozicije je zvanično u raspadu, razlog je jednostavan, ljudi koji vode politiku nemaju kapacitet i pored ogromne podrške zapada i nekoliko protraćenih izbornih procesa pokazalo se da su promašen projekat.

Zvanični Brograd je donio odluku opozicija nema podršku, glavni igrač Beograda je Jelena Trivić i uz podršku Beograda osnovaće svoju stranku u koju će preći ne mali broj poslanika SDS-a i PDP-a .

Kao što slijedi kraj Dodika tako slijedi i kraj ove opozicije pune pajaca i glumaca.

Federacije BiH

Kraj SDA je uveliko počeo i tu više nema nazad. Prošle godine mi je jedna američki diplomata ovo rekao: “27 godina im dajemo podršku i molimo ih da naprave državu, al njima su bili bitniji tenderi, sada će izgubiti sve”

Nažalost sve stalo u ovu rečenicu, ni dodati ni oduzeti.

SDP je dobio drugu šansu, kako za sebe tako i za BiH. Priča je vrlo jasna i kratka ukoliko SDP ne postane istinski multietnička stranka i liderska politička stranka, šansa će trajati kratko i novog pokušaja neće biti. Dakle ovo nam je poslednja prilika biti ili ne biti, nema popravnog tvrdim odgovorno.

NiP ima dva izazova, da se ne pretvori u SDA i da odoli izazovu pogrešnog konzumiranja vlasti. Ukoliko prevaziđe ove dve stepenice opstaće i jačaće, ukoliko ne nestaće.

HDZ je najstabiliniji u BiH ali to samo tako na prvi pogled izgleda, ukoliko se ne osveži kadrovski i ne odstupi od svojih jednostranih stavova sledi alternativa i u ovom delu političkog spektra. Da budemo precizni već je počelo ne još opasno po HDZ ali bi brzo moglo postati.

Briselska faza

Međunarodna zajednica mora dovesti BiH iz Dejtonske faze u Briselsku jer to im je obaveza. Godinama se direktno mešaju u BiH politiku i više nemaju pravo da beže od odgovornosti. Bez odlaganja i izgovora država BiH se mora postaviti kako treba i više nema vremena za ekperimente. Odluke se moraju doneti i to bez diplomatskog manira.

Promjene su počele, trajat će i bit će bolne za sve nas, trodecenijske politike padaju ali ćemo cijenu platiti svi.

Razlog jednostavan, svi smo saučesnici jer uz sve izgovore pristali smo da nas podele, označe i stave u torove. Za nadati se da smo izvukli pouke i da je to iza nas - napisao je Mijatović.