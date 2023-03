Prof. dr. Rifat Škrijelj za "Avaz": Neće me zastrašiti, idem do kraja

Rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) prof. dr. Rifat Škrijelj potpisao je rješenje kojim se poništava upis u matičnu knjigu magistranata Medicinskog fakulteta Sebije Izetbegović, direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Kako je rekao u razgovoru za „Avaz“, najveći prvi korak je napravljen, no slijedi još mnogo toga da se uradi.



- Ima još niz koraka. Uglavnom, svi vode ka tome da je upitna pozicija profesorice Izetbegović na Medicinskom fakultetu jer se postati profesor ne može bez validne školske spreme i diplome kojom se prijavljuju kandidati na konkurs. Tako da će Univerzitet u Sarajevu reagirati u okviru svojih nadležnosti, jer Senat vrši izbore i ima pravo da ih oduzme ako se uspostavi da nisu u skladu sa zakonom. U fokusu našeg daljnjeg postupanja jeste akademski put profesorice Izetbegović i mi ćemo kao Univerzitet morati kompletan proces dovesti do kraja, što svakako znači da moramo imati čiste račune kada je u pitanju ova procedura - rekao je prof. dr. Škrijelj.

Najavila tužbe

Istakao je da ta procedura neće dugo trajati iz razloga što, kada se dovede u pitanje nečiji magistarski studij, onda sve što je iza toga ostvareno, a za šta je magistarski studij bio preduvjet, dovodi se pod znake pitanja.

- Ne bih želio prejudicirati konačan ishod, ali u svakom slučaju vrlo ozbiljan upitnik je nad profesorskim zvanjem Izetbegović - naveo je.

Sebija je zbog svega najavila tužbe protiv Senata i rektora Škrijelja, a on odgovara da je bolje da je umjesto toga pokazala diplomu magistra. Naveo je da je kao rektor dobio težak zadatak da riješi i raščisti jednu nemilu aferu.

- Sebija Izetbegović i oni koji nju prate, umjesto da dokažu da je sve čisto u njenom školovanju, oni su u fokus svoga djelovanja stavili osvetu i revanšizam prema rektoru Univerziteta i Senatu, kao i nadležnim tijelima, u ovom slučaju komisiji koju je Senat formirao da ispita tu dokumentaciju. Mi postupamo prema akademskim procedurama i po zakonu, oni nam se pokušavaju osvetiti pritiscima i prijetnjama.

Vidio sam da se oglasio i suprug Sebije Izetbegović. Žao mi je što su u tom pravcu krenuli i pokušavaju to prikazati kao napad na Bošnjake. Nismo mi raspravljali o diplomi Bošnjaka, već o diplomi Sebije Izetbegović. Nismo mi raspravljali o porodici Izetbegović, mi smo raspravljali o diplomi Sebije Izetbegović. Ti pritisci, javne prijetnje, to je srozavanje ugleda gospodina Bakira Izetbegovića na nivo odbrane nečega što nije odbranjivo - istakao je rektor Škrijelj.

Čista savjest

Žalosno je što se, kako je rekao, pored svega što je utvrđeno, jedna politička stranka, barem u liku njenog predsjednika, stavila u funkciju napada na Univerzitet i njega lično.

- Ipak, to je njihovo opredjeljenje prisutno već niz godina. Tako da ja s tim napadima živim već skoro sedam godina. Ali su sada jasni i izašli su na vidjelo razlozi. Svi ti napadi i to što je bilo usmjereno preko Univerziteta u Sarajevu, ta promjena pet dekana za četiri godine na Medicinskom fakultetu, sada je izašlo na vidjelo zbog čega je to sve bilo. I ja kao rektor UNSA-e u tom pogledu apsolutno imam čistu savjest i ja ću proces, sa svojim kolegama i tijelima i organima UNSA-e, dovesti do kraja. Neće me obeshrabriti - istakao je.

Naveo je da je tačna izjava Sebije Izetbegović u medijima da joj nije on dao zvanje.

- To je tačno. Ali su joj Univerzitet i Senat UNSA-e dali i mogu ga oduzeti. Tako da je njihovo opredjeljenje da se osvete rektoru, odnosno Rifatu Škrijelju loš put, vodi u daljnji sunovrat i te političke opcije i tih persona. Nije dobro da se bilo kome javno prijeti, ni tajno. Nije ovo nikakva politička arena, ni filmska sapunica. Ovo je jedno pitanje kojim ćemo se mi kao Univerzitet samo kroz organe i tijela Univerziteta baviti do kraja - dodao je.

Kako je naveo, najbitnije je da se to riješi zbog studenata Medicinskog fakulteta i “čistoće” tog fakulteta.

- To je najstariji i najbolji medicinski fakultet u BiH decenijama, koji je stariji od UNSA-e, a svoju devalvaciju doživio je upravo u onom trenutku kada je Sebija Izetbegović počela upravljati procesima na tom fakultetu i kada se Klinički centar na određeni način postavio kao nadređena institucija Medicinskom fakultetu u pokušaju da se njegova porobljenost apsolutno izolira od UNSA-e - istakao je prof. dr. Škrijelj.

Upitna specijalizacija

Nakon ove afere sada se treba provjeriti i specijalizacija aktuelne direktorice KCUS-a.

- Univerzitet nije nadležan za specijalizaciju. Mislim da je to pitanje u nadležnosti Federalnog ministarstva zdravstva, tako da je na federalnom nivou, a s obzirom na to da je profesorica i direktorica KCUS-a, to obaveza Federalne vlade - naveo je Škrijelj.

Komentirao je i kritike pojedinaca te nekih medija da je proces presporo tekao.



- Nije jednostavno tu situaciju bilo razriješiti. Jer su se, kao što smo vidjeli, komisija ad hoc formirana na Medicinskom fakultetu, pa onda i vijeće tog fakulteta stavili u ulogu advokata Sebije Izetbegović. Pokušali su zaštititi svoju profesoricu umjesto da objektivno istraže dokumentaciju i dostave je.

S druge strane, išli su do te mjere daleko da su oni kazali da se dokumentacija nije čuvala uredno, što je činjenično stanje i to su inspekcije i utvrdile. Ali onda je to pokušaj da se zaista nedostatak diplome opravda nemanjem neke dokumentacije. Znači, ako nema dokumentacije, to je jedan problem, ali, ako nema diplome, a nema, nikad je nije podigla, onda je to drugi problem. Tako da smo mi, kao Univerzitet, ovim pitanjem otvorili jedan čišći put za Univerzitet i Medicinski fakultet.