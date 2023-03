Uk najavio prve korake s pozicije premijera Kantona Sarajevo: Javnost pita hoće li moći odgovoriti zadatku?

Nihad Uk, novi premijer Kantona Sarajevo gostovao je na televiziji Sarajevo.

- Ja volim da kažem “preuzeti odgovornost”, u ovom slučaju mi smo u Kantonu preuzeli malo više odgovornosti - kaže Uk.

Ogromna odgovornost

Čovjek koji ima vrlo malo iskustva u realnom sektoru, upravljat će kantonom čiji budžet prelazi milijardu maraka.

- 24. marta, u petak, zakazana je sjednica u 9 sati, meni i nama kao budućem sazivu Vlade predstoji da u ovom periodu završimo na samom ekspozeu. Moja misija u narednih par dana je da svaki od predloženih ministara predloži dio koji se odnosi na njegov resor, da se to objedini i da bude sastavni dio resora. Završeni su principi same koalicije, dogovaraju se završni dokumenti mjera koji će biti potpisan prije same sjednica koja je zakazana - kaže Uk.

Šta je to što iz ove pozicije planira prvo uraditi Nihad Uk? Šta je to gorući problem koji premijer jednog kantona može riješiti?

Šta očekuju građani

- Zaista ću u narednom periodu insistirati zajedno sa resornim ministrom koji dolazi iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu da stavimo akcenat u prvim mjesecima ovog mandata na čišćenju grada, odnosno cjelokupnog Kantona. Volio bih da taj segment odlično završimo a paralelno sva ministarstva će raditi na svojim prioritetima - rekao je Uk.

Dalje je rekao da bi volio da Kanton Sarajevo “umiju” i da u naredna dva mjeseca dobije onakvu sliku kakvu očekuju svi građani.