Profesor Kazaz za "Avaz": Sazrelo je vrijeme da se Dodika u potpunosti odbaci

Profesor na Filozofskom fakultetu UNSA i politički analitičar, Enver Kazaz komentirao je za portal "Avaza“ svojevrsnu prijetnju predsjednika RS-a i lidera SNSD-a, Milorada Dodika američkom ambasadoru Majklu Marfiju (Michael Murphy).



- Milorad Dodik je odavno odbacio Sjedinjene Američke Države kao političkog partnera i opredijelio se za Putinovu Rusiju.

Uzaludna nada

On je dao Putinu odlikovanje, on je taj koji putuje u Rusiju, uprkos, činjenici da je Rusija zemlja autoritarnog režima, on čezne da bude neka vrsta republičko-srpskog Putina, a to se vidi i po zakonima koje predlaže.

Prema tome, iako smo imali nadu da će se formiranjem "Trojke“ i novom rasporedom političkih odnosa u BiH Dodik reterirati i prestati sa secesionističkom agresivnom politikom, ta nada se pokazala kao zabluda.

Dodik ostaje na svojoj strategiji čvrstog secesionističkog stava autoritarne politike u Republici Srpskoj , proruske politike u regiji i antiameričkog stava u BiH - kaže profesor Kazaz.

Nemoguće postići dogovor

Profesor Kazaz je mišljenja da je Američka administracija bila svjesna činjenice da je s Dodikom, praktično, nemoguće postići bilo kakav dogovor u BiH i onda kada su mu uveli sankcije.

- Ali, Američka administracija spada u one moćne mehanizme koji uvijek pokušavaju prvo pregovorima da ostvare neke ciljeve, a zatim discipliniranjem. Mislim da je sazrelo vrijeme da se Dodika u potpunosti odbaci.

Ne znam da li će se to dogoditi ovog puta, ali politička situacija je takva da Dodik postaje ozbiljnom smetnjom sa svojim secesionizmom u BiH i svojim proruskim stavom - ističe prof.Kazaz.