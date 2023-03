Uzak kanjon: Ovo je jedan od najopasnijih puteva u BiH!

Put kroz kanjon Une, koji povezuje Bihać i Bosansku Krupu, važi za jedan od najopasnijih u našoj zemlji, javlja BHRT. Dok se o gradnji novog puta priča decenijama, uglavnom kada su izbori, alternativni pravac iziskuje duže putovanje i samim tim veće troškove za građane.



I Novalić se vozio

Najfrekvetnija dionica kada je riječ o putnom pravcu Bihać - Bosanska Krupa danima je zatvorena nakon što se na nju odlomio dio stijene težak oko osam tona. Nesreće i odroni tu su gotovo svakodnevne pojave. Krupljanin Sakib Bužimkić je u kanjonu umalo izgubio i život vozeći kamion, a kamen koji je probio kabinu čuva i danas u dvorištu kuće.

- Svaki dan ja moram slaviti kao rođendan. To je faktički bila moja prva smrt. Kad sam pogledao u vrh šajbe vidio sam da se širi i puca. U momentu sam ruku stavio na mijenjač i vidio da ne mogu doći do njega. Kad sam pogledao to je bio ogroman kamen, težine oko 50-60 kila. Da je pogodio u pravcu mene, presjekao bi me - priča ovaj vozač kamiona.

Mehrudin Osmanović satima je iz Sarajeva putovao kako bi došao do Bihaća. Kako je kanjon bio zatvoren, na kraju se morao okrenuti i tražiti alternativni put, put preko Stijene, koji je duži dvadesetak kilometara. Stvorilo je to probleme i đacima.

"Pa, evo gubim sigurno sat i pol. Kanjon prođem za 25 do 40 minuta, sad dok se vratim do Otoke, Bužim. Sigurno ću izgubiti", govori Mehrudin.

A o magistralnoj cesti koja se radi ili bolje reći ne radi priča se svake parne godine. Samo kada su izbori. Jedino što je završeno su putokazne table. Iz Federalne direkcije za ceste do zaključenja priloga odgovore na pitanja nismo dobili.

- I premijer Novalić se barem dva-tri puta provozao ovom dionicom da se lično uvjeri. Jasno je rekao prije da Vlada Federacije BiH može svake godine izdvojiti 20 miliona maraka za ovu dionicu. I na tome je na kraju sve ostalo - ističe gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halilović.

Kiša, snijeg

Već ovog vikenda očekuju se snijeg ili kiša, što bi za posljedicu moglo imatnove odrone. Do tada na svakih nekoliko kilometara u kanjonu stajat će podsjetnik koliko je put zapravo opasan.

Kanjon rijeke Une na putu od Bihaća prema Bosanskoj Krupi sigurno je jedan od najljepših, ali i najopasnijih putnih pravaca u USK. O rješenju ove dionice decenijama se priča, međutim postavlja se pitanje, koliko je zapravo državi stalo do sigurnosti njenih građana.

I novinari "Avaza" su jednom prilikom snimali ovaj put u noćnom modu. Pogleddajte video.

