Miljan Kovač za "Avaz": Zakonom o kleveti bili bi ušutkani novinari, mediji, aktivisti i političari koji kritikuju vlast

On ne isključuje mogućnost da glasanje o ovom mehanizmu represije bude odloženo, ali ni da je ovakav zakon, uz zakon o nevladinim organizacijama, samo pokušaj trgovine Milorada Dodika sa zapadom.

Reforma pravosuđa

- To ne bi bilo prvi put. Imali smo slučaj i sa reformom pravosuđa, kada su mu predstavnici EU dolazili na noge. On istovremeno, ako ste pratili, traži i novac od EU, pa nije isključeno da na ovaj način ponovo trguje. Ne vjerujem da on nije svjestan da ovo neće tek tako proći ili da bi primjena, ako zakon i prođe, izazvala haos, jer se ni država, a kamoli jedan entitet u državi, ponašati kao da ostatak svijeta ne postoji - ističe Kovač.

Besmislenim smatra pokušaje da se o ovoj temi razgovara sa predstavnicima poslaničkih klubova u NSRS, kao i stavove dijela medija koji pokušavaju odgovornost prebaciti na njegove savjetnike, već za pokušaj gušenja slobode govora odgovornim smatra isključivo Dodika.