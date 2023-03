Muhamed Velić: Safet Aljović je bio veliki čovjek, velikog srca

Do posljednjeg nefesa. Sve sam se nadao da će liječenje dati efekta i da će ubrzo krenuti oporavak, ali Allahov je emer bio drukčiji. Često smo razgovarali, a volio je da mu pričam hadis u kojem se kaže kako uzvišeni Allah, kada hoće insana da iskuša bolešću, pošalje mu četiri meleka, jedan mu uzme apetit, drugi nur sa lica, treći snagu, a četvrti uzme njegove grijehe. Govorio bi da je baš tako osjećao kao u hadisu.

Zaista je to bio veliki čovjek, velikog srca. Našoj džamiji i džematu mnogo je pomagao, a posebno u posljednja dva mjeseca dosta je toga uvakufio, našoj Zajednici, a povrh svega mnogo je sirotinje pomagao i onih koji su mu se obratili za pomoć. Radi se o armiji ljudi u potrebi. U posljednje vrijeme su ga bolest i kemoterapije dobro izmučile i oslabile, bio je baš slab, vidljivo slab, klanjao je na mojoj stolici iza minbera. Stalno mi je govorio da sve što treba za džamiju, on je tu.

A onda, kada Allah odluči da mu vrati zdravlje, naredi onim melecima da mu vrate apetit, nur i snagu, samo meleku s grijesima ništa ne naređuje, već mu kaže da njegove grijehe, nakon mučenja s bolešću, odnese i baci u more, što on i uradi. Kada bi to naš dobri Safet slušao, plakao bi kao dijete. I ja s njim.

Njegova posljednja poruka, koju mi je poslao prije nekoliko dana, glasila je: “Hvala moj brate… Selam i volim te kao brata.”

Rahmetli Safet je bio vlasnik čuvene ćevabdžinice “Zmaj”. Ali, zapravo, on je bio naš dobri zmaj (od Bosne).

Allah mu lijepi džennet podario, a svima nama sabri džemil.