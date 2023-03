"Dežurni zaštitnik" institucija Komšić ih privatizirao: Stranačke sastanke organizira u Predsjedništvu

Član Predsjedništva BiH Željko Komšić (DF), iako se često poziva na odbranu institucija od njenih neprijatelja, u isto vrijeme radi na njihovom urušavanju.

"Dežurni zaštitnik" institucija BiH je sazvao za danas sastanak lidera stranaka NES-a, Stranke za BiH i SDA u zgradi Predsjedništva BiH, kako bi se raspravljalo o pravljenju koalicije u Unsko-sanskom kantonu, na kraju se napravio i dogovor, no Semir Efendić i predstavnici Stranke za BiH se nisu pojavili.

Rastaljivanje pozicija

Tako je Željko Komšić najvažniju instituciju iskoristio za ostvarivanje privatnog interesa. Umjesto u centrali DF-a, kao mjesto za dogovor o rastaljivanju pozicija je izabrao ovu instituciju.

Na ovaj način je Željko Komšić ponizio svoje birače, koji nisu bili za SDA i Bakira Izetbegovića, zato što je instituciju Predsjedništva sveo u domet stranačke kancelarije, a svoju poziciju člana Predsjedništva BiH, također na nivo stranačke funkcije predsjednika.

Šta je Komšić govorio o Dodikovim zabavama?

Neshvatljivo je i da nakon ovoliko godina ne postoji bilo kakav pravilnik za šta se koriste institucije, pa smo u prošlom mandatu Predsjedništva BiH svjedočili i da Milorad Dodik dovodi harmonikaše, što je Željko Komšić tada kritikovao.

- Kad bi čovjek htio baš do kraja biti otrovan, rekao bih možda da je napredovao zapravo gospodin Dodik. Od gusli Radovana Karadžića, on je ipak došao do harmonike – rekao je Komšić tada ironično.

Iako je Milorad Dodik tada, s ciljem sramoćenja institucija to i uradio, nije najjasnije zašto stranke koje se nazivaju probosanskim ovo rade, počevši od Željka Komšića koji je domaćin sastanka, do Bakira Izetbegovića i Nermina Ogreševića koji ga prihvataju.