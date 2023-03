Morača odgovorio Dodiku: Za to što javno govorite laži ne možete snositi odgovornost, to već znam

Milorad Dodik, predsjednik RS odlučio je izgleda, da bude glavni istražilac u svakoj istrazi u kojoj se spominje moje ime, napisao je novinar Srpskainfo Nikola Morača obraćajući se predsjedniku RS-a i SNSD-a Miloradu Dodiku.

Morača dalje piše:

- Red bi bio da mu i odgovorim, tačnije rečeno da ga uputim u pravo stanje stvari, jer predsjednik ili ima jako loše savjetnike, ili izvlači zaključke koji samo njemu odgovaraju.

Nemate važnija posla od mene

Kao prvo, ne mogu da vjerujem da Vi predsjedniče trenutno nemate važnijeg posla od onoga da se bavite svako malo sa mnom i da me svako malo targetujete, a pri tome iznosite neistine. Nažalost, za to što javno govorite laži ne možete snositi odgovornost, to već znam.

Krenućemo od vaše prve laži da sam sam sebi isparao auto.

Vidite, gospodine Dodik, ovdje na zemlji, daleko ispod vašeg nivoa naravno, žive obični ljudi koji zarađuju normalnu platu, pa od te plate dok poplaćaju sve, jedva da im ostane kako bi djeci mogli priuštiti kakvo takvo djetinjstvo.

I tako iz mjeseca u mjesec. Mogli smo otići odavde, ali eto izgleda da smo se zaista zaje…., pa nismo.

Nisam otkrio ime

Drugu laž koju ste izgovorili o meni to je ona danas, da sam ja svojim tekstom otkrio ime djevojčice, žrtve seksualnog nasilja u Banjaluci.

Naravno da ni to nije istina.

Ne da nisam otkrio ime, nego nisam ni inicijale njenog imena.

Ono što jesam uradio, provjerio sam zašto je na slobodi završio osumnjičeni za to teško krivično djelo, a zbog kojeg se uglavnom završi iza rešetaka.

Dakle, predsjedniče nemam namjeru trošiti energiju više na Vaše klevete, ali bih Vam najiskrenije poručio kurtališite se tih koji vas savjetuju što prije, inače nam propast ne gine - poručio je Dodiku Nikola Morača.