Kako je Sebija "branila" svoj magisterij: Lagala, mahala indeksom, diplomom s kursa...

- Ja nikad nisam ni rekla da sam u Zagrebu završila postdiplomski studij niti da su mi oni izdali diplomu. Ja sam u Zagrebu upisala postdiplomski studij 2. marta 1993. godine – Ultrasound in Clinical Medicine, na engleskom jeziku. Uredno platila, i to dvostruku cijenu, jer mi je prof. dr. Asim Kurjak rekao da moram platiti dvostruko jer sam u Hrvatskoj “stranac”. Pohađala sam nastavu i položila 12 ispita.

No, u "Faktoru" 4. marta 2022. je pak izjavila:

U konačnici je, nakon što je Senat donio odluku o poništavanju njenog magisterija, Izetbegović je odlučila povući i posljednji očajnički potez u „dokazivanju“ svoje naobrazbe, pa je na TV Hayat došla s „ekskluzivnim“ otkrićem - diplomom za završeni kurs iz ultrazvuka. Kako je to trebalo dokazati valjanost njenog magistarskog studija i diplome, znaju ona i njeni "savjetnici".

Potom je Izetbegović, u živom programu Hayata "mahala" s indeksom, iako se indeks može kupiti na trafici svakog fakulteta i on sam po sebi ne kazuje ništa. Naprotiv, upravo je indeks ono što je sporno u slučaju Izetbegović, s obzirom da su se u njemu nalazile ocjene koje nije mogla opravdati.

No, zanimljivi ili tačnije rečeno urnebesni su bili dokazi koje je Izetbegović u međuvremenu prilagala u svoju odbranu kao nešto što bi trebala biti potvrda da je s njenom magistarskom naobrazbom sve uredu. Tako je više puta u javnost podvaljivala dokaze o svom doktoratu, valjda računajući da će time zavarati nekoga, iako sam doktorat niko nije ni dovodio u pitanje, nego magisterij koju mu je prethodio.

Pored toga, ponudila je dokaz i o svom doktoratu prilažući snimak s njegove odbrane, no da još jednom ponovimo - nije sporan doktorat nego magisterij.

Naravno, uporedo s tim pokrenuta je i hajka prema doktoru Asimu Kurjaku i Rifatu Škrijelju, medijima se prijeima tužbama zbog izvještavanja o nevaljanoj diplomi, itd...

Mnogo toga je Sebija radila, od mahanja indeksom do pokazivanja diploma s kurseva, samo jednog nikako nema – diplome magistra. To nikako da pokaže, kao što ni Medicinski fakultet u Zagrebu nema dokaza o njenom studiranju i polaganju ispita na tom fakultetu Jer, po riječima supruga Bakira ona je u Zagrebu studirala, kao što i po riječima same Sebije ona u Zagrebu nije studirala, tj. studirala je u Zagrebu, pa opet nije, pa ustvari jeste, zavisno od vremena i konteksta u kojem daje izjavu.