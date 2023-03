Prekinuta sjednica Komisije: Nisu razmatrali prijedlog izbora sudije Ustavnog suda BiH

Listu kandidata za sudiju Ustavnog suda BiH Komisija za izbor i imenovanje Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH danas nije razmatrala.

Uprkos tome što je ovo bila prva tačka dnevnog reda, prebačena je na šesto mjesto.

Dogovor većine

Sjednica je tada i prekinuta, a pojedini članovi komisije su naveli da nisu dobili konkretno obrazloženje zbog čega je sjednica prekinuta.

Smatraju da je predsjedavajući prekinuo sjednicu jer se prethodno o tome dogovorila većina.

Marin Vukoja najbolje je rangiran kada je u pitanju kadidatura za sudiju Ustavnog suda BiH.

Kandidati za sudiju

On je blizak HDZ-u s obzirom da ga je ova stranka i predložila za sekretara Predstavničkog doma Parlamenta BiH. Osim njega, kandidatkinja je i Sanela Butigan-Gorušanović, potpredsjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.

S obzirom na to da se od SDP-a očekuje da podrži inicijativu da se Predstavničkom domu uputi lista sa dva kandidata, danas su reagovali iz DF-a i SDA prozivajući Trojku da planiraju Ustavni sud BiH isporučiti Draganu Čoviću, predsjedniku HDZ-a te su ih na određeni način upozorili da to ne urade. Sa njihove tačke posmatranja, takav potez imao bi i teže posljedice po državu i njene interese od svega što je Trojka do sada uradila.

Razgovor unutar većine

Predsjedavajući Komisije Mladen Bošković danas je rekao da još postoji prostor za razgovor unutar parlamentarne većine.

- Imamo nedoumice kako napraviti odluku pa smo odlučili prekinuti i nastaviti sutra. Neka opozicija nastaviti kritikovati, a mi ćemo kao pozicija raditi na svoj način i izabrati sudiju - rekao je Bošković.